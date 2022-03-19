Окупанти мінують українські населені пункти, відступаючи зі своїх позицій, - Держспецзв'язку
Росіяни мінують в Україні населені пункти - Держспецзв'язку дало поради, як діяти в разі виявлення підозрілого предмета
Про ідеться в телеґрам-каналі Держспецзв'язку.
"Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!" - наголосили у відомстві.
Окупанти залишають міни й інші вибухонебезпечні предмети в покинутих будинках, на вулицях, дитячих майданчиках, заміському відкритому просторі: у полях, лісах, водоймах, на узбіччях доріг тощо.
У містах мінують, передусім, цінні в окупованих містах речі: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах це переважно "розтяжки", які фактично дозволяють з'ясувати місцезнаходження укриття або схронів.
У разі виявлення підозрілого предмета:
- Не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від нього.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе