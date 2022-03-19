Окупанти мінують українські населені пункти, відступаючи зі своїх позицій, - Держспецзв'язку

Про ідеться в телеґрам-каналі Держспецзв'язку.



"Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!" - наголосили у відомстві.



Окупанти залишають міни й інші вибухонебезпечні предмети в покинутих будинках, на вулицях, дитячих майданчиках, заміському відкритому просторі: у полях, лісах, водоймах, на узбіччях доріг тощо.



У містах мінують, передусім, цінні в окупованих містах речі: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах це переважно "розтяжки", які фактично дозволяють з'ясувати місцезнаходження укриття або схронів.



У разі виявлення підозрілого предмета:

Не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від нього.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

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