Окупанти обстріляли Полтавщину: пошкоджено інфраструктурний обʼєкт у Лубенській ТГ
Війська РФ завдали авіаудару по Лубенській громаді Полтавщини. Повідомляють про влучання в обʼєкт інфраструктури
Про це інформує голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Повідомляється, що 20 травня російські окупанти обстріляли Лубенську громаду Полтавської області. Відомо про влучання в обʼєкт інфраструктури.
Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.61
- Актуальне
- Важливе