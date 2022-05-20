Про це інформує голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Повідомляється, що 20 травня російські окупанти обстріляли Лубенську громаду Полтавської області. Відомо про влучання в обʼєкт інфраструктури.

Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють.

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