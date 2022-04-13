Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху
У ніч на 13 квітня в центрі України росіяни обстріляли залізничну станцію, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - повідомив він.
Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.
"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне", - наголосив голова правління Укрзалізниці.
Укрзалізниця оприлюднила перелік потягів, які затримуються:
- №95 Київ-Рахів - +6,5;
- №149 Київ-Івано-Франківськ - +4;
- №91 Київ-Львів - +1.39;
- №29 Київ-Ужгород - +3;
- №7 Київ-Чернівці - +5.30;
- №30 Ужгород-Київ - +4.30;
- №96 Рахів-Київ - +5;
- №44 Івано-Франківськ-Київ - +5;
- №2 Івано-Франківськ-Харків - +6;
- №142 Львів-Лозова - +2.5;
- №130 Івано-Франківськ-Кременчук - +5;
- №98 Ковель-Київ - +3;
- №18 Ужгород-Харків - +6;
- №97 Київ-Ковель - +7,36;
- №77 Одеса-Ковель - +5,5;
- №232 Львів-Дніпро - +7,41;
- №14 Солотвино-Київ - +1,04;
- №716 Перемишль-Київ - +1,11;
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