Окупанти обстріляли залізничну станцію в центрі України, 17 потягів змінили розклад і маршрут руху

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.



"Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів", - повідомив він.



Це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становить 7 годин 23 хвилини, однак Олександр Камишін назвав пріоритетом безпеку.



"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу. І це головне", - наголосив голова правління Укрзалізниці.



Укрзалізниця оприлюднила перелік потягів, які затримуються:

№95 Київ-Рахів - +6,5;

№149 Київ-Івано-Франківськ - +4;

№91 Київ-Львів - +1.39;

№29 Київ-Ужгород - +3;

№7 Київ-Чернівці - +5.30;

№30 Ужгород-Київ - +4.30;

№96 Рахів-Київ - +5;

№44 Івано-Франківськ-Київ - +5;

№2 Івано-Франківськ-Харків - +6;

№142 Львів-Лозова - +2.5;

№130 Івано-Франківськ-Кременчук - +5;

№98 Ковель-Київ - +3;

№18 Ужгород-Харків - +6;

№97 Київ-Ковель - +7,36;

№77 Одеса-Ковель - +5,5;

№232 Львів-Дніпро - +7,41;

№14 Солотвино-Київ - +1,04;

№716 Перемишль-Київ - +1,11;

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