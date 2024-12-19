Стефанишина: перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним вже у січні

Про це повідомила народна депутатка України Ольга Стефанишина, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні мала розмову з міністром, він сказав що дійсно вже всі готові документи. На днях буде підписаний указ, найімовірніше. Тримаємо кулачки за реєстрацію першого медичного засобу на основі медичного канабісу. Система готова. Є вже розроблена електронна система", - розповіла Стефанишина.

За її словами, із січня розпочнеться освіта для лікарів. Її проводитимуть у партнерстві з громадськими організаціями.

"І, власне, нічого вже не буде заважати виписувати ці ліки із січня", - додала Стефанишина.