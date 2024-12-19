Стефанишина: перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним вже у січні
Перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним в Україні вже із січня
Про це повідомила народна депутатка України Ольга Стефанишина, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Сьогодні мала розмову з міністром, він сказав що дійсно вже всі готові документи. На днях буде підписаний указ, найімовірніше. Тримаємо кулачки за реєстрацію першого медичного засобу на основі медичного канабісу. Система готова. Є вже розроблена електронна система", - розповіла Стефанишина.
За її словами, із січня розпочнеться освіта для лікарів. Її проводитимуть у партнерстві з громадськими організаціями.
"І, власне, нічого вже не буде заважати виписувати ці ліки із січня", - додала Стефанишина.
- В Україні 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
- У вересні МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс.
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