Окупанти продовжують переселяти жителів з ТОТ: РФ депортувала ще 100 українців
Російські терористи на тимчасово окупованих територіях України продовжують політику переселення місцевих жителів
Про це пише ЦНС.
"Ворог на тимчасово окупованих територією продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що списки "евакуації" складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють у нелояльності.
- Раніше віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко заявив, що представники Червоного Хреста Білорусі, які причетні до незаконної депортації українських дітей, будуть відповідати перед судом за свої злочини.
- 4 жовтня міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову, Дмитра Шевцова, який раніше підтвердив свою участь у депортації дітей із тимчасово окупованих російськими військами територій України.
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