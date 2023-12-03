Окупанти продовжують переселяти жителів з ТОТ: РФ депортувала ще 100 українців

Про це пише ЦНС.

"Ворог на тимчасово окупованих територією продовжує політику переселення українців. Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що списки "евакуації" складаються з мешканців окупованих територій, яких росіяни підозрюють у нелояльності.