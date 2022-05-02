"Омікрон" мутував. Чи варто готуватися до п'ятої хвилі COVID-19

Про це повідомляє польське видання Wprost із посиланням на американські й австралійські ЗМІ.

У США й Австралії зареєстрували два нових підтипи штаму "Омікрон" – ВА.4 та ВА.5. Вони більш заразні за підтип ВА.2 і вихідний ВА.1. А ще – стійкі до вакцин та імунітету, виробленого в результаті перенесеного захворювання. У ПАР, де вперше почали циркулювати ці різновиди вірусу, медики фіксують стрімке збільшення кількості хворих.

Минулої суботи, 30 квітня, "Омікрон" ВА.4 виявили в чоловіка, який повернувся до Австралії із ПАР, а підваріант ВА.2 ідентифікували у стічних водах Мельбурна на півдні країни. Туліо де Олівейра, вірусолог із ПАР, попередив, що ці підваріанти можуть викликати захворювання у тих, хто вже хворів на COVID-19, і навіть у тих, хто був вакцинованим. Це пояснює, чому в ПАР фіксують спалах захворювання, хоча в цій країні імунний захист має 90% населення. Тут готуються до п'ятої хвилі коронавірусної інфекції.

Україна востаннє передавала статистичні дані про захворюваність на COVID-19 23 лютого, перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 26 березня на період дії воєнного стану уряд скасував протиепідемічні заходи та кольорове зонування регіонів. Утім медики закликають українців продовжувати носити маски у громадських місцях, за змоги уникати місць масових скупчень людей, дотримуватися соціальної дистанції, а в разі появи симптомів звертатися по кваліфіковану медичну допомогу, яку надають, зокрема, й у прифронтових населених пунктах.