ООН розширила підтримку програми шкільного харчування в Україні: подробиці
Всесвітня продовольча програма ООН розширила підтримку реформи шкільного харчування в Україні. Відтепер гарячими обідами буде забезпечено понад 60 тис. учнів
Про це повідомила пресслужба Міносвіти.
"Сьогодні, 16 листопада, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) підписала договори з областями задля підтримки щоденних шкільних обідів для понад 60 тис. дітей у 420 школах у 11 областях України", - йдеться у повідомленні.
Торік програма поширювалася на 12 тис. дітей у 58 школах Київської області.
"Упродовж 2023–2024 навчального року ВПП фінансуватиме 30% щоденних гарячих обідів для дітей 1–4 класів у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей", - зазначили в МОН.
Там додали, що кошти, отримані в межах програми, школи спрямують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.
Вищеперелічені області обрали з огляду на рівень продовольчої безпеки та кількість переселенців, які оселилися в цих громадах.
"Багато дітей в Україні відновлюють очне навчання в регіонах, які постраждали від війни. Ми повністю віддані підтримці цих дітей, їхніх батьків та їхніх шкіл, фінансуючи щоденне харчування, щоб вони були здоровими та зосередженими, а тиск на бюджети їхніх сімей зменшився", - цитує МОН директора ВПП ООН в Україні Метью Голлінгворта.
- Реформа шкільного харчування почалася в Україні у 2020 році. Її ініціаторкою була дружина президента Олена Зеленська. З 1 січня 2022 року освітні заклади перейшли на нове шкільне меню. Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
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