ООН розширила підтримку програми шкільного харчування в Україні: подробиці

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

"Сьогодні, 16 листопада, Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) підписала договори з областями задля підтримки щоденних шкільних обідів для понад 60 тис. дітей у 420 школах у 11 областях України", - йдеться у повідомленні.

Торік програма поширювалася на 12 тис. дітей у 58 школах Київської області.

"Упродовж 2023–2024 навчального року ВПП фінансуватиме 30% щоденних гарячих обідів для дітей 1–4 класів у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей", - зазначили в МОН.

Там додали, що кошти, отримані в межах програми, школи спрямують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.

Вищеперелічені області обрали з огляду на рівень продовольчої безпеки та кількість переселенців, які оселилися в цих громадах.

"Багато дітей в Україні відновлюють очне навчання в регіонах, які постраждали від війни. Ми повністю віддані підтримці цих дітей, їхніх батьків та їхніх шкіл, фінансуючи щоденне харчування, щоб вони були здоровими та зосередженими, а тиск на бюджети їхніх сімей зменшився", - цитує МОН директора ВПП ООН в Україні Метью Голлінгворта.