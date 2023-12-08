ОПЕК планує заветувати угоду про відмову від викопного палива

Про це повідомляє Reuters.

Щонайменше 80 країн вимагають укладення угоди на COP28, яка б передбачала остаточне припинення використання викопного палива, оскільки вчені закликають до амбітних дій, спрямованих на запобігання найгіршим наслідкам зміни клімату.

Останній проєкт того, що може стати остаточною угодою COP28, який був оприлюднений у п'ятницю, містить відповідні варіанти - від згоди на "поступову відмову від викопного палива відповідно до найкращих наявних наукових даних" до відмови від "невичерпного викопного палива".

"Здається, що надмірний і непропорційний тиск на викопні види палива може досягти переломного моменту з незворотними наслідками", - написав генеральний секретар ОПЕК Хайтам аль-Гаїс у листі до членів групи, в тому числі до ОАЕ, які приймають COP28.

У листі, датованому 6 грудня, він закликав їх відмовитися від будь-яких формулювань, спрямованих проти викопних видів палива в остаточній угоді саміту.

"Світ потребує великих інвестицій у всі види енергії, включаючи вуглеводні, всі технології, а також розуміння енергетичних потреб усіх народів", - йдеться в заяві генерального секретаря ОПЕК.

Попри те, що викопне паливо є основним джерелом викидів, що призводять до потепління планети, за три десятиліття самітів ООН з питань клімату жодного разу не розглядалося їхнє майбутнє і рішення про їхню поступову відмову від нього було б безпрецедентним.

Міністр навколишнього середовища Канади Стівен Гільбо висловив упевненість, що остаточний текст буде включати угоду про викопне паливо.

Інші країни заявили, що наполягають на тому, що будь-яка відмова від викопного палива повинна відбуватися під керівництвом багатих країн, які експлуатували свої ресурси протягом десятиліть.

"Не можна ставити всі країни під один стандарт, коли йдеться про перехід", - заявив міністр клімату Малайзії Нік Назмі Нік Ахмад.