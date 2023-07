Від істерик з приводу і без, шельмування, обзивання "фермою" і "скотами", заговорили напряму. Незручні для них опоненти мають зникнути. Бо саме існування Порошенка, його команди та прихильників — це, начебто, "розкол".

Можна було б відмахнутися від подібних дурниць як від неважливої інфантильної маячні, якби не навʼязливе просування цієї думки у підконтрольних чи залежних від влади медіа (а це — переважна більшість медіапростору). І якби призначення "розкольників" і зачистка політичного, громадського і медіапростору не набула промислових масштабів. Бо це шкодить не персоналіям і політсилам. Це шкодить державі, її ефективності та майбутньому України.

Опозиція відіграє у суспільстві дуже важливу роль. Це — не карикатура на "колишніх", які "хочуть назад до влади". Змінюваність влади, і зокрема повернення тих, хто на виборах владу передавав переможцю — одна із закономірностей сталої розвиненої демократії. Бо абсолютна, незаперечна влада абсолютно й розбещує. А дотримання правил найкраще забезпечується римським принципом "Сьогодні — ти, завтра — тебе".

Найефективнішим двигуном прогресу є змагання, засноване на власному інтересі. Усі спроби людства замінити його чимось іншим завершувались лише погіршенням ситуації. І нинішнє захоплення популізмом (який серед іншого передбачає, що одна-єдина сила представляє "справжній народ"; а хто не згодний — той не народ і має зникнути) - також буде відкинуто.

Здоровий глузд здатний творити дива. Проте здоровий глузд потребує і підтримки.

У опозиції у здоровому демократичному суспільстві є три задачі.

1. Моніторити дії влади, вказувати на змістовні помилки й пропонувати альтернативи;

2. Інформувати про ці помилки та альтернативні рішення суспільство – зокрема, й добиваючись виправлення помилок;

3. Мобілізувати суспільство для зміни неефективної політики, або й домагаючись зміни влади у визначений Конституцією спосіб і строк.

Прикладів на кожну функцію усі ми можемо згадати достатньо.

Під час війни ці функції не скасовуються — лише видозмінюються, зважаючи на обмеження у методах на час воєнного стану.

Бо брак контролю, нагляду і пропонування альтернатив — це не єдність, а застій і зловживання.

З цим, до речі, згодна і більшість українців. Понад 70% опитаних різними центрами вважають корупцію першочерговою проблемою, а понад 56% вимагали б розслідування і покарання корумпованих посадовців, попри війну.

У Римі, знов-таки, служба охорони порядку і боротьби з пожежами називалась vigilii. Дослівно - "ті, хто не спить". Англійське "vigilant"- пильний — походить із цього кореня.

Саме така роль в опозиції: захист здорового глузду, викривання проблем і пропонування альтернатив, а за тим — домагання виправити ситуацію.

В цьому не обійтись без співпраці громадянського суспільства, експертів, журналістів, активістів та інших, хто робить свою роботу.

Це — не розкол. Це — спротив болоту застою, самозаспокоєнню і, зрештою, поразці, яку ці риси монополії породжують.

Тож боротьба за Україну, її майбутнє і розгром московщини — це боротьба, зокрема, і з безвідповідальністю, безпринципністю і байдужістю. Бо вони породжують продажність та неефективність, якими уміло користується наш спільний ворог.

У боротьбі за українську Перемогу роботи вистачить усім. Кожен може знайти своє місце і роль.

Як казав герой одного культового фільму, "If you are listening to this message, you are the Resistance!".

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

