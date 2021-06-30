Органи слідства знають моє місце перебування, але не хочуть затримувати, - Нескоромний

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Стільки було шуму, а в результаті - нічого. Наші органи слідства прекрасно знають про моє місце перебування. Однак ніхто не робить нічого для того, щоб допитати мене, не кажучи вже про те, щоб затримати. А я сиджу, чекаю, нудьгую", - зазначив Нескоромний.

Він заявив, що з ним зв'язувалися журналісти Bellingcat, але потім "зникли". За його словами, ОПУ умовив їх не робити матеріал про підготовку вбивства Наумова.

"Офіс президента і редакція Bellingcat домовилися, розслідування не буде. Але це не дуже велика перемога. Їм здається, що вони все контролюють, придумали ефектний формат з ухваленням рішень на РНБО. Але ефектний - неефективний. З кожним днем ​​у мене більшає союзників, а в учасників ОЗУ "Велике будівництво" дедалі більше ворогів. Цю греблю обов'язково прорве", - додав Нескоромний.

Нагадаємо, раніше за підозрою в підготовці вбивства генерала Наумова було затримано полковника СБУ Юрія Расюка, суд відправив його під варту.

Згодом, стало відомо, що Офіс генпрокурора і СБУ висунули підозру в замаху на вбивство ексзаступнику голови СБУ Івана Баканова Дмитру Нескоромному.

Також СБУ оприлюднила аудіодокази причетності Нескоромного до організації спроби замовного вбивства генерала Наумова.

Згодом, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала Андрія Наумова був полковник Дмитро Нескоромний.

Суд дозволив затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації спроби замовного вбивства Андрія Наумова.

Згодом, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у замовленні замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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