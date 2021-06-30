Органи слідства знають моє місце перебування, але не хочуть затримувати, - Нескоромний
Підозрюваний у замовленні вбивства начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова Дмитро Нескоромний заявив, що слідчі знають про місце його перебування
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Стільки було шуму, а в результаті - нічого. Наші органи слідства прекрасно знають про моє місце перебування. Однак ніхто не робить нічого для того, щоб допитати мене, не кажучи вже про те, щоб затримати. А я сиджу, чекаю, нудьгую", - зазначив Нескоромний.
Він заявив, що з ним зв'язувалися журналісти Bellingcat, але потім "зникли". За його словами, ОПУ умовив їх не робити матеріал про підготовку вбивства Наумова.
"Офіс президента і редакція Bellingcat домовилися, розслідування не буде. Але це не дуже велика перемога. Їм здається, що вони все контролюють, придумали ефектний формат з ухваленням рішень на РНБО. Але ефектний - неефективний. З кожним днем у мене більшає союзників, а в учасників ОЗУ "Велике будівництво" дедалі більше ворогів. Цю греблю обов'язково прорве", - додав Нескоромний.
- Нагадаємо, раніше за підозрою в підготовці вбивства генерала Наумова було затримано полковника СБУ Юрія Расюка, суд відправив його під варту.
- Згодом, стало відомо, що Офіс генпрокурора і СБУ висунули підозру в замаху на вбивство ексзаступнику голови СБУ Івана Баканова Дмитру Нескоромному.
- Також СБУ оприлюднила аудіодокази причетності Нескоромного до організації спроби замовного вбивства генерала Наумова.
- Згодом, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що полковник СБУ Юрій Расюк заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником замаху на вбивство генерала Андрія Наумова був полковник Дмитро Нескоромний.
- Суд дозволив затримати колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють в організації спроби замовного вбивства Андрія Наумова.
- Згодом, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт експершого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у замовленні замаху на начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
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