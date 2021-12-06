Ошукали громадян на більш ніж 1 млн грн: поліцейські на Дніпропетровщині затримали банду шахраїв
Національна поліція затримала угруповання шахраїв, які створювали оголошення про продаж дров до опалювального сезону і зникали після отримання передплати за неіснуючий товар
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
За даними слідства, учасниками угруповання виявились четверо громадян, серед них - 35-річний організатор, який наразі відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцями злочинів є дві жінки та 32-річний чоловік.
За місцем мешкання фігурантів на території Марганця, Кривого Рогу та у приміщенні виправної колонії Синельниківського району поліцейські провели ряд обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, сімкарти, банківські картки та блокнот із чорновими записами, що підтверджують злочинну діяльність угруповання.
Приблизна сума завданих громадянам збитків складає більш ніж 1 млн грн.
Прокуратура повідомила про підозру організатору угруповання за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування усіх осіб перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території країни.
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