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Проєкт Leave no one behind partnership: вчителі здобувають знання, яких бракує в освітніх програмах

9 жовтня, 2024 середа
17:49
освіта Проєкт Leave no one behind partnership у Львові

Вперше у Львові, кілька років тому, урок робототехніки для учнів впровадили у СЗШ №55. А цього року вчителі інформатики та робототехніки Оксана Войтюк та Олег Груба без вагань подалися на участь в українсько-тайванському проєкті Leave no one behind partnership

Зміст

Вчителі розповідають, що  добре розуміли, яку користь отримає школа. Адже колектив педагогів впродовж років був учасником  різноманітних проєктів, залучаючи ресурси у розвиток освітнього простору. 

"Проєктний напрям - це для нас щоразу нові знання та можливість покращити матеріальну базу. Крім того, професійний розвиток вчителів сприяє підвищенню якості освіти й розвитку інноваційного середовища в школі", - зазначає директор школи Ігор Галушко. 

Хоч педагоги спільними зусиллями зуміли облаштувати кабінети інформатики, але кажуть, що наявна техніка з роками застаріла. Вчителька інформатики Оксана Войтюк зазначає, що  крім комп’ютерів для освітян цінними є сучасні знання та вміння викладати інформатику дітям по-новому. 

Нагадаємо, благодійний освітній проєкт Leave no one behind partnership презентували освітянам у червні. Вчителі інформатики зі шкіл Львівської, Івано-Франківської, Полтавської областей подавали заявки на участь у конкурсі на підвищення кваліфікації з ІТ в Українському католицькому університеті. 48 вчителів із 24 шкіл  зараз навчаються в УКУ. Наступна навчальна сесія розпочнеться 21 жовтня. А після закінчення курсу вчителі отримають комплекти комп’ютерного обладнання для шкільних кабінетів інформатики.

"Нагода стати на якийсь час студентом УКУ нас дуже мотивувала. Після першої сесії від викладачів університету ми отримали багато домашніх завдань. Подекуди працюємо й у вихідні, щоб все виконати. Дуже зацікавили лекції із програмування, STEM, а також про штучний інтелект. У програмі нової української школи (НУШ) присутні ці теми, проте, вчителів до цього ніхто додатково не готував. Цьогоріч на уроках у 7 класі я вже застосовую матеріал лекцій  першої сесії в УКУ", - підсумувала Оксана Войтюк. 

За словами заступниці директора школи Олени Лозинської, участь  педагогів у проєкті Leave no one behind partnership - це відповідальність за те, щоб нести отримані знання далі, передавати їх дітям та колегам.

"Ми вмотивовані й готові до пізнання нового у своїй освітянській практиці. Всією командою впевнено долаємо виклики, щоразу підтримуємо один одного у творенні змін", - кажуть вчителі. 

Проєкт інноваційної освіти та комп’ютеризації реалізує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" за підтримки Тайваню за сприяння Миколи Княжицького.

"Ми часто чуємо про відтік українців за кордон, про демографічну кризу та старіння населення. Але ці проблеми мають реальні шляхи вирішення, якщо вкладати у розвиток своїх громадян тут і зараз. Тому й мета цього проєкту - підвищити кваліфікацію вчителів, комп’ютеризувати школи, дати молоді якісну освіту та розуміння, що вони потрібні державі. Ми їх у цьому підтримаємо та мотивуємо. Кожен такий внесок в освіту – це внесок у майбутнє України"- акцентує засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький.

Теги:
Львів
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