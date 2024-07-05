Як покращити англійську та допомогти ЗСУ? Благодійні speaking clubs від Cambridge.ua та Peremoga

На них учасники не лише розвивають навички спілкування іноземною мовою, а й допомагають нашим захисникам.

Всі зібрані кошти спрямовують на підтримку військових із батальйону "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ "Рубіж", зокрема, на закупівлю автомобілів.

Розповідаємо про те, як проходять такі благодійні заходи, які теми на них обговорюють, та як доєднатись охочим!

Які клуби вже відбулись?

Цього літа Cambridge.ua та Peremoga провели 3 speaking clubs на актуальні та близькі для учасників теми:

5 червня говорили про soft та hard skills — вміння, якими повинен володіти сучасний фахівець. Учасники клубу обмінялись ідеями щодо вдосконалення своїх професійних та особистісних здібностей;

16 червня обговорили фільм "King Richard", висловили думки про спортивну драму та опанували нову лексику та граматичні правила;

4 липня на розмовному клубі "Lifelong learning" поспілкувались про навчання та гармонійний розвиток впродовж життя, обмінялись підходами щодо самовдосконалення.

Як доєднатись до наступного розмовного клубу?

Наступний speaking club відбудеться 13 липня. Він пройде у форматі кіноклубу — охочі матимуть можливість зануритись в атмосферу фільму Крістофера Нолана "Oppenheimer", а після — обговорити його.

Адреса: Київ, вул. Ярославів Вал, 15, бізнес-простір Peremoga

Початок: о 16:00

Вартість: донат від 300 грн.

Cambridge.ua запрошує всіх охочих до обговорення етичних дилем, які постали перед головними героями, впливу особистості на історію та висновків, які варто зробити після цих історичних подій.

Організатори запевняють, що на всіх учасників чекає розмовна практика, розширення вокабуляру, смачні солодощі в подарунок та звісно ж — приємна компанія.

Для того, щоб долучитись до події, пишіть Першому Кембриджському центру в Instagram — @cambridge.ua.

Для того, щоб опанувати англійську не потрібно зазубрювати слова та граматичні конструкції — краще відвідувати тематичні заходи та навчатись у своє задоволення. До слова, більше цікавих способів вивчати мову можна дізнатись, завітавши на курси англійської мови.

А у випадку, якщо ви бажаєте вдосконалити рівень володіння мовою співробітників вашої компанії, Cambridge.ua проводить також корпоративні курси. Деталі ви можете знайти на сайті https://cambridge.ua/uk/corporate/.