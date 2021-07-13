Пандемія COVID-19: ВООЗ закликала утриматися від кампаній вакцинації третьою дозою, поки вакцини не отримають бідніші країни

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адганом Ґебреєсус, передає "Радіо Свобода".



Зокрема наголосив, що у багатьох місцях досі не вакциновані навіть медики, які працюють "на передовій" боротьби з пандемією.



За словами Ґебреєсуса, в той час як деякі країни вже замовляють мільйони доз вакцини для третього щеплення, інші країни взагалі ще не отримали вакцин ні для медиків, ні для найвразливіших груп населення.



Гендиректор ВООЗ також закликав американських виробників вакцин Pfizer і Moderna передати до міжнародної програми COVAX дози вакцини, які виробники планують запропонувати країнам для третього щеплення. На думку Ґебреєсуса, це допоможе хоча б частково забезпечити вакцинами бідніші країни.



Водночас директор програм надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян заявив, що прагнення щепити населення третьою дозою "прирікає сотні мільйонів людей на повну відсутність захисту". За словами Раяна, більшість щеплених двома дозами матимуть легкий перебіг захворювання навіть у разі зараження штамом "дельта", що наразі шириться світом.



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