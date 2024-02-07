Переможні новини 714 дня війни: Прапор України у Кринках та пожежа на заводі в Білгородській області

Обсяг експорту з України морем сягнув рівня як до повномасштабної війни

У січні 2024 року Україна вийшла на обсяг експорту морем як до повномасштабної війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що понад дві третини українського морського експорту - це аграрна продукція.

"Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю. Паралельно з цим вдалося запустити проект щодо страхування нашого експорту від воєнних ризиків. Мова про страхування суден, які заходять у наші порти. Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% з цих вантажів – це аграрна продукція наших сільгоспвиробників", - сказав Шмигаль.

Україна отримала від ЄС систему для розмінування

Європейський союз передав Україні систему для розмінування DOK-ING MV-10: вона допоможе знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули.

Про це інформує пресслужба ЄС.

Вказано, що систему для розмінування Україна отримала у межах візиту представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля. За його словами, Україна не лише веде боротьбу з агресором, а й відновлюється.

Вказано, що система розмінування MV-10 може знешкоджувати протипіхотні, протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули. Вона також добре підходить для очищення великих територій і є безпечною в експлуатації, оскільки керується дистанційно. Система може розміновувати до 4000 кв. м на годину, в тому числі на крутих схилах. Також ЄС навчатиме українських операторів, які працюватимуть з системою MV-10.

Рада підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі

Верховна Рада України на засіданні 7 лютого виправила норму закону щодо військовослужбовців у частині забезпечення їхнього права на біологічне батьківство.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №0448 віддали свої голоси 264 нардепи.

Проєктом закону пропонується передбачити, що:

у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;

фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;

у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Парламент ухвалив законопроєкт про медичне забезпечення ЗСУ за стандартами НАТО

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

За законопроєкт №10343 віддали голоси 264 нардепи.

Зазначено, що Міністерство оборони України затверджує на основі стандартів НАТО:

клінічні протоколи;

табелі матеріально-технічного оснащення;

стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки й Сил оборони за призначенням;

також Міноборони визначає порядок дотримання зазначених стандартів та наглядає за цим;

за погодженням із Міністерством охорони здоров’я затверджує перелік та мінімальні вимоги і/або стандарти якості до спеціалізованих медичних виробів, що застосовуються військовослужбовцями під час бойових дій.

"Це - про якісні аптечки і турнікети для парамедиків і військових госпіталів!" - додала Геращенко.

На Білгородщині на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа

У середу, 7 лютого, у російському Білгороді пролунали вибухи, після чого на заводі залізобетонних конструкцій спалахнула пожежа. Міністерство оборони РФ звинувачує Україну в обстрілі регіону з РСЗВ.

Про це інформує міноборони РФ та російські тг-канали.

За їхніми даними, близько 16:30 за російським часом "київський режим" атакував нібито за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" Білгородську область.

Baykar будує завод в Україні, в який інвестує $95,5 млн

Турецька компанія Baykar розпочала будівництво заводу в Україні, на якому працюватимуть близько 500 людей.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих у етері телеканалу "Еспресо".

"Турецька компанія Baykar Makina продовжує реалізовувати домовленості, які були укладені раніше. Відповідно до заяв представника компанії, зараз побудова цього підприємства на території України відбувається згідно з запланованим графіком. Компанія вкладає свої власні інвестиції в завод, близько 95,5 млн доларів", - повідомив він.

Раніше повідомлялося про плани введення у стрій цього підприємства в 2025 році, зауважив експерт Defense Express.

"Baykar Makina, з державною підтримкою, не боїться інвестувати у підприємство і розгортає його безпосередньо на території нашої країни. Вони впевнені в реалізації цього проєкту, де працюватиме близько 500 працівників. Ймовірно, будуть виготовлятися безпілотники з достатньо потужним темпом, йдеться про виробництво до 10 безпілотників класу Bayraktar TB2 або навіть Bayraktar TB3 на території України", - зазначив Рябих.

Український прапор у Кринках - це відповідь на ворожу пропаганду, - Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк повідомила, що ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Встановлення українського прапора в Кринках - це відповідний жест на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда. Яка намагається переконати місцеве населення ТОТ, що вони покинуті, що українські Сили оборони вибиті з позицій, і там панують росіяни. Але всі побачили, що там є український прапор, і український спротив, і бійці Сил оборони. Ті два штурми, які минулої доби ворог спромігся провести, були для нього безрезультативними й плачевними", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, ЗСУ продовжують заходи з утримання позицій на лівому березі Дніпра й працюють над його розширенням.

Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це віддали голоси 243 нардепи. При цьому сам Железняк за документ не голосував.

Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 178. "ЄС" і "Батьківщина" голосів не дали.

Платформа за життя та мир - 17;

За майбутнє - 7;

Голос - 3;

Довіра - 18;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 8.

"Законопроєкт прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і потім друге читання. Тобто найбільш імовірно, законопроєкт буде прийнято у цілому в останній тиждень лютого, підписано – на початку березня, набуде чинності через місяць, тобто у квітні", - написав політик.

Швеція надала Україні €26,4 млн на проєкти енергоефективності

Уряд Швеції ухвалив рішення щодо виділення Україні €26,4 млн на підтримку проєктів енергоефективності. Вони будуть спрямовані у вигляді грантової підтримки громадам.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Щодо спрямування грошей до громад, це було рішення фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P), до якого спершу і надійшли кошти.

Йдеться про ті громади, які отримують кредитні гроші від європейських фінустанов, на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики.