Окупаційна влада Криму заявила про атаку українських БПЛА на склад боєприпасів у Джанкойському районі

Вранці 24 липня у тимчасово окупованого Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі.

За його словами, у небі над Кримом силами ППО нібито збито 11 українських безпілотників. Сталося попадання по складу боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.

За даними ще одного телеграм-каналу "Кримський вітер", по складу БК біля селища Вільний ударили три ракети, а не БПЛА, після чого почалася пожежа. Натомість місцеві жителі повідомили виданню "Коммерсант", що на складі, розташованому поруч із селищем Вільне, приблизно за 20 км від Джанкоя, сталася пожежа через детонацію боєприпасів.

У Москві пролунали вибухи неподалік будівлі міноборони

Уночі на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми кажуть про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну.

тг-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від міністерства оборони РФ, начебто вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.



Цю інформацію згодом підтвердив міський голова Москви Сергій Собянін.

За час наступу Сили оборони звільнили понад 192 км² території на півдні та 35 км² на Бахмутському напрямку

Станом на 24 липня від початку контрнаступу Збройних Сил України на півдні звільнено вже понад 192 км² української території, а на Бахмутському напрямку – 35 км².

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, лише за минулий тиждень на півдні та на сході Збройним Силам України у рамках контрнаступу вдалося просунутися на 16 км².

На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км

Про це повідомляє речник об’єднаного пресцентру Сил оборони України таврійського напрямку Валерій Шершень.

"У ході наступальної операції угрупування "Таврія" на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське", – заявив він.

СБУ оголосила підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Пономарьову

Про це інформує СБУ.

Народний депутат Олексій Гончаренко уточнює, що підозру отримав нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. За матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань його викрили на співпраці з Росією і звинувачують у державній зраді.

Так чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там він добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Він, зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством і відкрив рахунки в місцевих "філіях" банківських установ РФ.

Bild пише про другу хвилю контрнаступу

Україна активно готується до другої хвилі контрнаступу та формують "вогневий кулак" із західної зброї. Про це пише Bild, посилаючись на слова Володимира Зеленського.

Контрнаступ розпочався повільніше, ніж цього хотіли б українці через затримку доставки західного озброєння. Зараз же ситуація покращується. За його словами, найближчим часом розпочнеться друга хвиля контрнаступу, оскільки українські воїни вже досягли фортифікаційних споруд росіян, які перешкоджали просуванню вперед.

Американський аналітичний центр Institute for the Study of War підкреслив, що постачання озброєння від союзників мають справді вирішальне значення для України, і це впливає на здатність підтримувати контрнаступ. Крім того, західні високоточні ракетно-артилерійські системи створили далекобійний "вогневий кулак" ЗСУ, проти якого Росія не має засобів.

Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard

У Берліні заявили, що польські партнери зможуть ремонтувати танки Leopard 2А4, які постраждали на фронті в Україні.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву речника міноборони ФРН Мітко Мюллера на брифінгу в Берліні.

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", – наголосив офіцер.

Мюллер похвалив німецько-польську співпрацю. Речник міноборони ФРН не розголошував сум і обсягів ремонту.

Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по ворогу

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Упродовж доби захисники знищили 3 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.