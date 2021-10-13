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Під Берліном неонациста поховали перед надгробком єврейського вченого

13 жовтня, 2021 середа
10:20

Керівництво кладовища біля Берліна заявило, що зробило помилку, дозволивши поховати прах заперечувача Голокосту поруч з могилою музикознавця єврейського походження

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Guardian.

48-річний неонацист Генрі Хафенмаєр був похований на цвинтарі Штансдорф в Бранденбурзі.

На церемонії були присутні відомі праві екстремісти.

Хафенмаєр був засуджений за серію антисемітських листів до державних установ, в яких Голокост описувався як "брехня".

Фотографії поховання показують, що урна Хафенмаєра була похована на ділянці поховання перед надгробком єврейського вченого Макса Фрідлендера, співака і музикознавця який помер в 1934 році.

Під час поховання надгробок Фрідлендера було вкрито чорною тканиною і табличкою з іменем Хафенмаєра і цитатою з Іоанна 8:32: "І пізнаєте правду, і правда визволить вас".

Євангельська церква, яка управляє кладовищем, заявила, що останки Фрідлендера кремували.

Але його надгробок залишився стояти, бо він внесений до списку пам'яток..

Церква визнала, що неправильно оцінила ситуацію і збирається перемістити урну з прахом неонациста в інше місце.

Офіцер Берліна з антисемітизму Самуель Зальцборн подав заяву про порушення справи.

"Очевидно, що праві екстремісти свідомо вибрали єврейську могилу, щоб порушити вічний мир через поховання заперечувача Голокосту", - сказав він.

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Німеччина
поховання
неонацист
єврей
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