Під Берліном неонациста поховали перед надгробком єврейського вченого

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Guardian.



48-річний неонацист Генрі Хафенмаєр був похований на цвинтарі Штансдорф в Бранденбурзі.



На церемонії були присутні відомі праві екстремісти.

Хафенмаєр був засуджений за серію антисемітських листів до державних установ, в яких Голокост описувався як "брехня".

Фотографії поховання показують, що урна Хафенмаєра була похована на ділянці поховання перед надгробком єврейського вченого Макса Фрідлендера, співака і музикознавця який помер в 1934 році.

Під час поховання надгробок Фрідлендера було вкрито чорною тканиною і табличкою з іменем Хафенмаєра і цитатою з Іоанна 8:32: "І пізнаєте правду, і правда визволить вас".

Євангельська церква, яка управляє кладовищем, заявила, що останки Фрідлендера кремували.

Але його надгробок залишився стояти, бо він внесений до списку пам'яток..

Церква визнала, що неправильно оцінила ситуацію і збирається перемістити урну з прахом неонациста в інше місце.

Офіцер Берліна з антисемітизму Самуель Зальцборн подав заяву про порушення справи.



"Очевидно, що праві екстремісти свідомо вибрали єврейську могилу, щоб порушити вічний мир через поховання заперечувача Голокосту", - сказав він.