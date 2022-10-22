Подробиці трагедії у суботу, 22 жовтня, повідомив заступник голови політичної партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко.

"Ситуація жахлива у своєму абсурді - три відморозки на "лексусі" влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі", - зазначив політик.

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"Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля стало сиротою", - додав Іллєнко.

Столична патрульна поліція нападників відразу затримала.

"За попередньою інформацією встановлено, що між чоловіками стався дорожній конфлікт. Водій та пасажири Lexus побили водія Hyundai, після чого керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента", - йдеться у пресрелізі патрульної поліції Києва.

Андрій Іллєнко оприлюднив наявні у нього їхні особисті дані:

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982), Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998), Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996) (водій).

"34-річний потерпілий від отриманих травм помер", - констатують правоохоронці.

Вбивство сталося на вулиці Академіка Глушкова.

У скоєнні злочину підозрюються водій, 1996 року народження, та його двоє пасажирів, 1982 та 1998 років народження.

"Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України. За процесуального погодження окружної прокуратури фігурантам готується повідомлення про підозру. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі", - інформують правоохоронці.

Наразі у Голосіївському районному суді міста Києва усім трьом підозрюваним обирається запобіжний захід, передає "Українська правда".

За словами громадського діяча та військовослужбовця ЗСУ Євгена Карася, підозрбвані є "зграєю тітух (тітушок - ред.), неоднократно раніше затриманих за шахрайство і злочини".

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