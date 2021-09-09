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Піраміди є не тільки в Єгипті: 5 лайфхаків для подорожі в Мексику
Слово "піраміди" зазвичай асоціюється з Єгиптом, проте ці давні пам’ятки культури насправді трапляються в різних куточках світу. Одними з найбільш дивовижних залишаються споруди на території сучасної Мексики
Аби подивитися на них та відчути подих давніх часів, варто забронювати тур на сайті сервісу онлайн-бронювання турів BRONIX, перейшовши за покликанням: https://bronix.ua/tours/mexico.
Сьогодні ми поговоримо про найвизначніші мексиканські піраміди та дамо мандрівникам корисні поради!
На території сучасної Мексики в доколумбівські часи мешкали прадавні цивілізації ацтеків, тольтеків, ольмеків, мая. Майже всі вони будували піраміди — сакральні об’єкти, що вражають своєю величчю. Більшість таких пам’яток недоступні для відвідування: занадто зруйновані часом та людьми, перебувають на реставрації чи розташовані в непролазних джунглях. Проте на деякі все ж можна подивитися!
Теотіуакан — старовинне місто, розташоване на відстані 40 кілометрів від Мехіко. Воно посідає перше місце серед визначних пам’яток країни та відоме завдяки двом великим об’єктам. Піраміда Сонця — третя за розмірами на планеті. Піраміда Місяця — трохи менший, але однаково дивовижний об’єкт, що слугував для жертвоприношень.
Чолула — об’єкт, зведений у часи тольтеків. Це найбільша піраміда у світі, адже її висота від фундаменту до верхівки становить 66 метрів. Надзвичайна пам’ятка історії перебуває за 130 кілометрів від Мехіко.
Чічен-Іца — місто, засноване цивілізацією мая. Головним об’єктом є піраміда Кукулькан, присвячена пернатому змію. Колись тут проводили криваві жертвоприношення. Під час рівнодення сонце освітлює сходинки так, що здається, ніби по них стрімко спускається блискучий змій.
Наостанок зазначимо, що не варто боятися чуток про високий рівень злочинності. У Мексиці дійсно є негостинні до іноземців райони, проте в туристичних місцях безпека гарантована.
Сьогодні ми поговоримо про найвизначніші мексиканські піраміди та дамо мандрівникам корисні поради!
Відомі мексиканські піраміди
На території сучасної Мексики в доколумбівські часи мешкали прадавні цивілізації ацтеків, тольтеків, ольмеків, мая. Майже всі вони будували піраміди — сакральні об’єкти, що вражають своєю величчю. Більшість таких пам’яток недоступні для відвідування: занадто зруйновані часом та людьми, перебувають на реставрації чи розташовані в непролазних джунглях. Проте на деякі все ж можна подивитися!
Теотіуакан — старовинне місто, розташоване на відстані 40 кілометрів від Мехіко. Воно посідає перше місце серед визначних пам’яток країни та відоме завдяки двом великим об’єктам. Піраміда Сонця — третя за розмірами на планеті. Піраміда Місяця — трохи менший, але однаково дивовижний об’єкт, що слугував для жертвоприношень.
Чолула — об’єкт, зведений у часи тольтеків. Це найбільша піраміда у світі, адже її висота від фундаменту до верхівки становить 66 метрів. Надзвичайна пам’ятка історії перебуває за 130 кілометрів від Мехіко.
Чічен-Іца — місто, засноване цивілізацією мая. Головним об’єктом є піраміда Кукулькан, присвячена пернатому змію. Колись тут проводили криваві жертвоприношення. Під час рівнодення сонце освітлює сходинки так, що здається, ніби по них стрімко спускається блискучий змій.
5 лайфхаків для подорожі в Мексику
- Не соромтеся торгуватися — як у переважній кількості туристичних країн, у Мексиці для іноземців діють зовсім інші ціни, ніж для місцевих жителів. Упевнене спілкування допоможе суттєво зекономити.
- Вливайтеся в неквапливий темп життя — аби зберегти власні нерви, не варто поспішати самому та очікувати пунктуальності від місцевих.
- Беріть із собою не тільки паспорт — студентський квиток або пенсійне посвідчення (навіть не міжнародного зразка) може забезпечити додаткову знижку.
- Залишайте чайові — тут заведено дякувати дрібними грошима за більшість послуг. Тому варто завжди мати при собі дрібні місцеві купюри.
- Не лякайтеся знаку долара ($) — ним позначають значно дешевшу мексиканську валюту песо.
Наостанок зазначимо, що не варто боятися чуток про високий рівень злочинності. У Мексиці дійсно є негостинні до іноземців райони, проте в туристичних місцях безпека гарантована.
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