"Питанням вже займаються правоохоронці": в МЗС відреагували на ноту Грузії через компанію, що водить тури в Абхазію

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Радіо Свобода".

В МЗС підтвердили отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованого Росією регіону Грузії – Абхазії.



"Хочу чітко зазначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах", – сказав Ніколенко.

Він додав, що МЗС вважає "таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною".

"Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків", – додав речник МЗС.



Зазначимо, у кмпанії "Кулуар" заявили, що не організовують турів до окупованої Абхазії, а лише "консультують туристів щодо маршрутів". Компанія принесла вибачення за "неправильно подану інформацію".



"Ми просимо туристів утриматись від сходжень в Абхазії. Із свого боку просимо вибачення за неправильно подану інформацію, яку вже зараз виправляємо. Особливо у наших грузинських колег, із якими нас єднає багаторічна співпраця", - йдеться у заяві.



10 серпня український блогер, письменник, ветаран АТО та мандрівник, демантник Валерій Ананьєв поширив інформацію про те, що туристична компанія "Кулуар поход" влаштовує гірські тури до Росії, а також доокупованої Абхазії. Інформацію про тури в РФ та окуповану Абхазію з сайту прибрали, однак вона збереглась у кеші.



Український пранкер Євген Вольнов вирішив зателефонувати до "Кулуар поход" начебто від імені російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, а від компанії просять допомоги в оформленні документів.



Пранкер запитує у менеджера, чи нічого страшного, що вони - "російські військові", вона відповідає "ні, якщо не будете у військовій формі".



