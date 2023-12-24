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Головна Суспільство "Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 

"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 

24 грудня, 2023 неділя
16:14
Суспільство Волонтерка Дана Ярова у випуску "Playboy Україна" за січень 2024 року

Обкладинку часопису "Playboy Україна" за січень 2024 року прикрасив портрет відомої волонтерки, членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дани Ярової

Саме Ярова запропонувала редакції зробити ще й календар Playboy на 2024 рік із жінками, які зараз служать у ЗСУ медиками та волонтерками.  

Дана Ярова

"Коли ми познайомились із Даною і вирішили створити спільний проєкт календаря з дівчатами із ЗСУ, було певне побоювання, що ми можемо або опошлити, або зробити щось не так. Але завдяки її наполегливості та харизмі, вийшов, мабуть, найбільш зворушливий і важливий календар за всі роки існування журналу", - каже шефредактор і співзасновник "Playboy Україна" Влад Іваненко. 

Усі кошти, виручені з продажу журналу та календаря, підуть на потреби ЗСУ. 

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"Цей проєкт - виклик! Як червона помада під час Другої світової. Виклик війні, виклик ворогу і навіть самим собі. Виклик вийти за межі. І нагадати нам усім, що жінка - провідник життя на землі. І жінка завжди залишається жінкою! Попри війну, попри обстріли, попри зруйнованих будинків та доль, попри величезні кладовища загиблих, попри ненароджених дітей. Попри все", - каже Дана Ярова. 

Волонтерка також анонсувала благодійну лотерею та аукціон, на яких можна бути придбати примірники журналу та календаря з підписами усіх учасниць. 

волонтери
Новий рік
військові
ЗСУ
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