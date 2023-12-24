"Playboy Україна" розмістив на обкладинці фото волонтерки Дани Ярової та випустив благодійний календар із жінками з ЗСУ 

Саме Ярова запропонувала редакції зробити ще й календар Playboy на 2024 рік із жінками, які зараз служать у ЗСУ медиками та волонтерками.

"Коли ми познайомились із Даною і вирішили створити спільний проєкт календаря з дівчатами із ЗСУ, було певне побоювання, що ми можемо або опошлити, або зробити щось не так. Але завдяки її наполегливості та харизмі, вийшов, мабуть, найбільш зворушливий і важливий календар за всі роки існування журналу", - каже шефредактор і співзасновник "Playboy Україна" Влад Іваненко.

Усі кошти, виручені з продажу журналу та календаря, підуть на потреби ЗСУ.

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"Цей проєкт - виклик! Як червона помада під час Другої світової. Виклик війні, виклик ворогу і навіть самим собі. Виклик вийти за межі. І нагадати нам усім, що жінка - провідник життя на землі. І жінка завжди залишається жінкою! Попри війну, попри обстріли, попри зруйнованих будинків та доль, попри величезні кладовища загиблих, попри ненароджених дітей. Попри все", - каже Дана Ярова.

Волонтерка також анонсувала благодійну лотерею та аукціон, на яких можна бути придбати примірники журналу та календаря з підписами усіх учасниць.