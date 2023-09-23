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Соловйов та російські пропагандистські телеграм-канали накинулися на українську волонтерку Дану Ярову

23 вересня, 2023 субота
14:18
Новини Дана Ярова

Російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму телеграм-каналі написав, що новим керівником тилу в ЗСУ буде "псевдоволонтер" Ярова

Про це написала сама Ярова у Фейсбуці.

Українська волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони відреагувала на допис пропагандиста: "Вставайте. Тут нову серію привезли. Такого ще в моїй кар'єрі не було. Коли про мене пише рупор російської пропаганди Солов’єв, то це перемога. Значить, я все роблю правильно", - написала Ярова. 

Напередодні, низка проросійських телеграм-каналів та сайтів в Україні розмістили ідентичне повідомлення, в якому йшлося про те, що Ярову призначають заступником міністра оборони України з тилового забезпечення, і назвали це "поганою ідеєю". На інформаційну атаку проти відомої волонтерки відреагували військові, волонтери, громадські діячі, журналісти, які почали висловлювати Яровій підтримку, зазначаючи, що недолуга інформаційна атака - свідчення ефективності Ярової в Міноборони. 

"Дану знаю з 2014 року. І я тисячу разів бачила, як близько вона сприймає до серця будь-яку проблему, чи то допомога пораненим, чи комплектація аптечок ЗСУ і наскільки ефективна її допомога", - написала парамедик Юлія Паєвська, легендарна "Тайра". 

"Соловйов дуже переживає за те, щоб українське Міноборони мало сильний кадровий потенціал. Ще путін про Дану Ярову не висловлювався", - зазначив Микола Княжицький.  

"Сміттєві атаки на Дану Ярову пояснюються просто: багато рук, які наживалися на війську вона пообрубала за останні півроку! Вивід харчування на Прозорро зекономив 4,5 мільярдів гривень для армії. Дана своєю енергією та рішучістю відбила ці гроші з кишень корупціонерів, які чахнуть по цих потоках. Як раніше, хлопці, не буде" - зазначив журналіст Сергій Висоцький. 

Волонтерка і саперка Леся Литвинова прокоментувала один із дописів: "Знаєш, я не бачу сенсу висловлювати Дані підтримку. Бо це як в анекдоті про тещу і крокодила. Сам напав - його проблеми)" 

"Неймовірна кількість підтримки шановної Дани Ярової від українців, яких дуже поважаю та підтримую. У відповідь на чергову хвилю проплаченого хейту від тих кого почали прибирати від державної годівниці", - написав Андрій Дворніченко.  


 

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