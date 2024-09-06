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OPINION

Чергова мирна заява Путіна. Що вона означає?

Вадим Денисенко
6 вересня, 2024 п'ятниця
12:08
Погляд Вадим Денисенко

На столі щонайменше три мині плани

Зміст

1. Все йде до того, що ближче до нового року буде три мирних плани: план США (його рамки окреслені нещодавно в Foreign Affairs і зводяться до того, що потрібно якось заморозити конфлікт, не дати можливості його повторити й чекати смерті Путіна); український мирний план і план Китаю, який, за великим рахунком, на цьому етапі, нічим не відрізняється від того, що озвучено в Foreign Affairs.

2. Гра Китаю, як я це розумію, полягає в такому: 1. оформити повне лідерство в БРІКС. 2. Зайти в низку країн ЄС (не лише в Угорщину), щоб створити серйозний плацдарм для подальшої своєї присутності в Європі. Саме в цьому контексті, між іншим, треба дивитися на примушування Лукашенка до нормалізації стосунків Білорусі з сусідами. 3. Китай спробує зіграти в гру, де саме вони можуть гарантувати, що Путін не збожеволіє остаточно після заморозки конфлікту.

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3. Коли ми говоримо про БРІКС, ми маємо чітко розуміти, це не жорсткий союз, на кшталт НАТО, це дуже розрізнений союз різних держав, які переважно ніколи(!) не вступлять в військові альянси. Хоча, теоретично, можуть спробувати домовитися про відсутність воєнних конфліктів між членами цього союзу (хоча приклад холодної війни показує, що війни між соціалістичними країнами можливі). Простіше кажучи, ми маємо перестати інфантильно дивитися на це утворення.

4. У усій цій моделі поки не зрозуміло, як себе поведуть США стосовно Китаю. Бо зараз головна битва світу ((точніше битва між КНР і США), не наша війна, — а битва за ЄС і Австралію. І мирний план для України — це частина цієї великої битви.

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5. Окремо, хочу звернути увагу на те, що Польща хоче стати одночасно головним хабом Китаю і США в Центрально-Східній Європі (повертаємося до нашого інфантильного уявлення про світ). І ми маємо на це активно звертати увагу, бо після завершення війни ми маємо всі шанси опинитися в умовній залежності від рішень Варшави.

Чи можливі переговори до виборів в США? Як на мене, малореально, хоча й не можна на 100% це відкинути. Але повторюся, всі рішення головні гравці будуть приймати не стільки, виходячи з ситуації в Україні, скільки з перспектив великої битви за ЄС і Австралію. І це головний (крім, військового, звичайно) виклик для нас.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Європа
Австралія
Війна з Росією
переговори з РФ
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