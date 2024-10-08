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OPINION

Дмитрука виганяють з правоохоронного комітету. А що з Дубінським та Тищенком?

Ірина Федорів
8 жовтня, 2024 вiвторок
14:00
Погляд

Нардеп-утікач Дмитрук з’явився під час засідання правоохоронного комітету та взяв участь в онлайн-голосуванні

Зміст

Про це низка народних депутатів повідомила громадську ініціативу "Голка". 

Дмитрук не просто так вирішив під’єднатися на засідання. Він чудово розумів, що це буде ляпас правоохоронній системі України. Мовляв, ви мене шукаєте, а я спокійно можу приєднуватися і голосувати.

Хто і як має діяти, щоб ми не давали приводів проросійським політикам бити по довірі до Верховної Ради? У нас, на жаль, коли йдеться про нардепів, правоохоронна система часто випереджає політичну. Згадати хоча б Нестора Шуфрича, поки його не затримали правоохоронці, його не знімали з посади голови комітету. Це при тому, що правоохоронцям треба знайти докази та пройти багато процедурних моментів, та у випадку з нардепами ще й дочекатися рішення генпрокурора. А Верховній Раді – просто натиснути одномоментно 226 кнопочок – проголосувати "за".

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Верховна Рада може приймати не лише закони, а й формує політичне поле країни. Саме парламент вирішує, хто буде очолювати комітет і хто буде заступником голови. Це рішення приймають не виборці, а депутатська більшість. І саме більшість несе за кадровий склад політичну відповідальність. 

Тобто після втечі Дмитрука ніхто не заважав написати проєкт постанови й вигнати його з правоохоронного комітету. Добре, що на скандал за участю Дмитрука в засіданні оперативно відреагував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зареєстрував відповідний проєкт постанови.

Проєкт постанови Давида Арахамії про виключення Дмитрука з комітету

Але в цьому проєкті точно бракує низки прізвищ. Зокрема, нардепа Миколи Тищенка, який балотувався від Святошинського району міста Києва під брендом "Слуга Народу". Він сидить під домашнім арештом, бо його звинувачують в обмеженні свободи колишнього військовослужбовця. Тищенко з домашнього арешту підключається на засідання комітету в статусі заступника голови комітету. Про це теж нардепи повідомили громадську ініціативу "Голка".

І постає питання, а є політична воля у Верховній Раді, щоб зняти Тищенка з цієї позиції? Але ж Тищенко такий не один. На сайті Верховної Ради йдеться про те, що заступником голови фінансового комітету досі є… підозрюваний Олександр Дубінський. Нагадаю, йому інкримінують державну зраду. Головам комітетів, як і заступникам, передбачені надбавки.

Знімки екранів з сайту Верховної Ради станом на 8 жовтня

Отож, тригерна ситуація з Дмитруком і проєкт постанови має стати приводом для масштабного очищення комітетів. Тищенко, Дубінський – далеко не єдині, від кого треба очищувати комітети Верховної Ради.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
колаборанти
Микола Тищенко
Олександр Дубінський
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