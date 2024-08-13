Владу потрібно оцінювати за справами, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.

Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству, і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення.

Критика — це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити й, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.

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До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а оцінювати. За справами. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у сучасному західному суспільстві.

Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу "по приколу". Але це локальна історія.

Тому не треба завжди емоційно реагувати та вважати, що сила голосу вища за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки — от дієвіший механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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