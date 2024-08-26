Дуров - це не про свободу інтернету
Шановні захисники Дурова, ось що я вам скажу. Щодо свободи інтернету - я з дитинства за свободу інтернету, і я свою позицію доводив ділом (walk you talk, як кажуть) багато років. І зараз знову доводиться захищати свободу інтернету в Україні від політиків, які прикриваються необхідністю почистити ринок в інтересах великого бізнесу, а насправді за цим стоять росіяни, що мають на меті зменшити життєстійкість системи
Так от, Дуров - це не про свободу інтернету. Це навіть не про сприяння нелегальному трафіку наркотиків, тютюну і що там ще може бути.
Це конкретно ФСБшна контора, яка виконує функції комунікації, стеження, ІПСО, відмивання грошей і не тільки. Ознайомтеся з проєктом "Кремлеграм", який ініціював Ярослав Ажнюк. Мій особистий досвід підтримки національно-визвольних рухів корінних поневолених народів РФ дає мені десятки конкретних підстав стверджувати це.
Фото: Getty Images
І тут є два підходи. Американський -- свобода слова вище за все. І європейський - права людей вище за свободу слова. Це дуже добре, що на одній планеті є два таких різні підходи, можна порівняти.
Мені здається, якби Америка у XX сторіччі мала війну на своїй території, вона б по-іншому ставилася до свободи слова. Власне, я переконаний в цьому, читаючи "Патріотичний акт", ухвалений після атаки на башти-близнюки. Лібертаріанство можливе на планеті рожевих єдинорогів, де нема наркобаронів, педофілів, терористів, торговців людьми та росії. Стовідсоткових лібертаріанців не буває, стверджую це як лібертаріанець, казав Каха Бендукідзе.
Не захищайте Дурова. По-перше, ви розчаруєтеся, коли все вилізе назовні. По-друге, ви вже в поганій компанії росвоєнкорів, росолігархів та трампістів.
У нинішньому складному світі часто важко ухвалити правильне моральне рішення. Допомагає подивитися, з ким ти на одному боці барикад і хто на іншому.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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