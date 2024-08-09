Влада Києва кивала на центральну владу, а Мінкультури – на Віталія Кличка. Не обійшлося і без залучення Тимчасової спеціальної комісії, яку створили ще раніше у Верховній Раді як політичний інструмент, замість того, щоб запроваджувати реальні реформи.

Влада Києва дійсно могла б раніше прийняти історико-архітектурний опорний план міста і тоді було б чітко видно, що і де можна робити. Але документ не приймали, щоб можна було забудовувати столицю в ручному режимі. Громадськість не могла тиснути на владу Києва, бо в законі не визначено строки. І така ситуація була комфортною для місцевої влади аж до того часу, поки вона внаслідок дерегуляції не втратила основні можливості впливу на забудову.

Уже кілька років як м’яч у таких питаннях – виключно на полі Мінкульту. Тут про проблему із садибою Зеленських знали й були зобов’язані реагувати, але не діяли.

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У цій історії “відзначилося” і Мінінфраструктури. Воно не дозволило профільному департаменту КМДА провести перевірку, заявивши що руйнування історичної будівлі не несе загрози правам та інтересам людей. Зате дрони літали над Києво-Могилянською академією, коли треба було влаштувати незаконну перевірку через роботи на братських келіях.

Садибу Зеленських можна було б врятувати й без надання статусу об'єкта культурної спадщини, якби КМДА або Мінкульт зважили на той факт, що будівля розташована не просто в історичному ареалі, а й в зоні охорони пам’ятки місцевого значення. Садибу Зеленських мав захистити будинок-пам’ятка через дорогу. Але чомусь цього ніхто не помітив, і ввечері 19 липня країна була шокована, що в центрі столиці посеред білого дня можна так легко знести будівлю. Громадська ініціатива “Голка” дослідила документи у цій справі.

Щоб забудовники далі не знищували нашу історію, потрібно зробити такі кроки.

Виконати програмні антикорупційні документи й на рівні закону встановити мораторій на будівництво в історичних ареалах у разі відсутності затвердженого історико-архітектурного опорного плану.

Скасувати раніше незаконно встановлені Кабміном обмеження для позапланових перевірок архбудконтролю.

Кабміну разом із Мінкультури підготувати й затвердити підзаконні акти, без яких уже понад два роки повністю заблоковано розроблення науково-проєктної документації, необхідної для захисту культурної спадщини.

Верховній Раді припинити незбалансовану дерегуляцію в будівництві. Якщо забудовники отримали змогу вільно знищувати історичні будівлі навіть без хабарів чиновникам, — це не зміни на краще.

Ну і, звісно, мають бути кадрові наслідки в уряді та Мінкульті.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Георгій Могильний, аналітик громадської ініціативи "Голка"

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