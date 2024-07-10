Китайські пропозиції Україні ігнорують документи, підписані Пекіном
Чи існує юридично закріплене визначення сепаратизму у сучасному світі? Так, існує
В статті 1 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом від 15 червня 2001 року (в межах ШОС) визначено, що "сепаратизм — будь-яке діяння, спрямоване на порушення територіальної цілісності держави, у тому числі на відокремлення від неї частини її території, або дезінтеграцію держави, що здійснюється насильницьким шляхом, а також планування та підготовка такого діяння, пособництво його вчиненню, підбурювання до нього, та переслідувані у кримінальному порядку відповідно до національного законодавства Сторін".
Особлива іронія полягає в тому, що учасником цієї Конвенції є Російська Федерація. Тут, як кажуть, без коментарів.
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Але хочу звернути увагу на ще одну річ у цьому звʼязку. Учасником Конвенції існує також Китайська Народна Республіка.
І дуже важливо, коли наступного разу офіційний Пекін вчергове пропонуватиме Україні "план мирного врегулювання між РФ і Україною" із подальшим залишенням за Росією окупованих та анексованих територій, щоб українські перемовники тицяли в писок комуністичним представникам міжнародний договір, який КНР зобовʼязалася виконувати.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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