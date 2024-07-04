Консенсус: китайський і український
Я висловив здогадку, що це латинське слово не має точного відповідника в китайській мові
Бо в китайців історично виробилась своя логіка, відмінна від нашої класичної. І коли товарищ Сі назвав свою мирну пропозицію консенсусом, він забув спитати, що думають інші зацікавлені сторони. Завадила психоформа Старшого Брата.
Однак варто вточнити, що консенсус з латини це згода всіх. Коли в групі є один незгідний, консенсусом це не вважається. Практично, повної згоди легше досягти в малій групі, ніж у великій.
Тому в соціальній психології розглядають сильний консенсус — те, з чим згідні всі сторони, і слабкий консенсус, коли до згоди з основних питань додаються опції не погоджуватись в другорядних.
Скажімо, ми всі згідні, що Україна є суверенною державою. Але при тому можемо мати різні думки, чи вона має бути парламентською, чи президентською, наскільки централізованою (я проти), або децентралізованою (я за). Нарешті, у нас не лишилось помітних від землі політиків, які вважають, що суверенітет для України зайвий.
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Що стосується менш важливих питань, в нас може не бути навіть слабкого консенсусу. Десь маємо персональний простір, куди не мають лізти ані держава, ані інші фізичні особи. Наприклад, я толерую смаки інших людей, які відрізняються від моїх. Але можу послати, коли мені кажуть, що я зобов'язаний оце полюбити та вшанувати, а ось це закенселити. Чи кожна культурна людина має читати Булгаріна і Булганіна? Ніт. Я знаю багатьох культурних людей, що не читали Хєраскова і Тредіаковського, але при тому лишаються культурними. (Всі мінус один) це вже (не всі)
Коли я трохи більше спілкувався з локальними лівими, вони мене вантажили своїм уявленням про правий консенсус (тм). Жодних підтверджень, що консенсус в суспільстві є саме правим, в соціальній науці нема. Є
- правила, яких дотримуються всі;
- правила, які порушують або злочинці, або мудаки;
- псевдоправила, які невідомо хто і для чого встановив. Отже, їх порушують частіше, ніж дотримуються.
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
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