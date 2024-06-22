Формула миру Зеленського міняється на формулу Ердогана — Гутерреша?
Після швейцарської конференції, яка насправді називалася "Самітом миру в Україні" (а не глобального — у світі) одразу кілька представників української влади заявили, що хочуть бачити на другому саміті ерефію
Ще в день саміту на цю тему висловлювався і президент, і глава МЗС. Позавчора зробив заяву Єрмак (це така посада чи титул), учора - наша амбасадорка в Сингапурі.
А в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр Кулеба натякнув, що участь РФ у II Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.
Ну що, здається, друга (не)зернова угода наближається? Тепер про заморозку. Питання тільки в тому, чи піде на це ворог.
Читайте також: Про Саміт миру без емоцій
Формула миру Зеленського міняється на формулу Ердогана — Гутерреша? Сумніваюся. Хто може рівно спілкуватися і щось гарантувати одночасно Україні та ерефії?
Усі кивають в бік Саудівської Аравії, як імовірного господаря другого саміту. Але це не гарант.
ООН можуть залишити - для офіційності, - а Туреччина може контролювати лише протоки з Чорного моря, але не інтенсивність боїв на суші. Тому ні.
По-справжньому гарантами таких переговорів можуть бути (або сприйматися) КНР для ерефії та США для України. А це вже глобальний рівень. Тому, мабуть, не зараз. У кращому випадку після виборів у США.
Читайте також: Опоненти Саміту миру спробують перехопити ініціативу
І так, це різка зміна перемовної позиції України. Нічого спільного з росіянами й Путіним — це правильно. Але це шлях до заморозки конфлікту, а не до його розв'язання.
Чи може це бути блефом з нашого боку, щоб показати недоговороздатність ворога? Може, але це було б дивно. Воно, російське керівництво, демонструє свою недоговороздатність регулярно. Сподіваюся, і цього разу воно нас не підведе.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе