Ще в день саміту на цю тему висловлювався і президент, і глава МЗС. Позавчора зробив заяву Єрмак (це така посада чи титул), учора - наша амбасадорка в Сингапурі.

А в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр Кулеба натякнув, що участь РФ у II Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.

Ну що, здається, друга (не)зернова угода наближається? Тепер про заморозку. Питання тільки в тому, чи піде на це ворог.

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Формула миру Зеленського міняється на формулу Ердогана — Гутерреша? Сумніваюся. Хто може рівно спілкуватися і щось гарантувати одночасно Україні та ерефії?

Усі кивають в бік Саудівської Аравії, як імовірного господаря другого саміту. Але це не гарант.

ООН можуть залишити - для офіційності, - а Туреччина може контролювати лише протоки з Чорного моря, але не інтенсивність боїв на суші. Тому ні.

По-справжньому гарантами таких переговорів можуть бути (або сприйматися) КНР для ерефії та США для України. А це вже глобальний рівень. Тому, мабуть, не зараз. У кращому випадку після виборів у США.

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І так, це різка зміна перемовної позиції України. Нічого спільного з росіянами й Путіним — це правильно. Але це шлях до заморозки конфлікту, а не до його розв'язання.

Чи може це бути блефом з нашого боку, щоб показати недоговороздатність ворога? Може, але це було б дивно. Воно, російське керівництво, демонструє свою недоговороздатність регулярно. Сподіваюся, і цього разу воно нас не підведе.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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