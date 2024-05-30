Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Коли Росія пішла не туди?
OPINION

Коли Росія пішла не туди?

Олег Манчура
30 травня, 2024 четвер
18:01
Погляд Олег Манчура

Якось дуже активно це питання почали ставити собі "харошиє русскіє"*

Зміст

Хтозна, може на черговому історичному колі вже звернуть туди?

Залежить від того, яку відповідь дадуть на це питання.

Кипить і верещить русская бєлогвардєйщина від фільму Марії Пєвчих "Прєдатєлі".

Якби могли, то повбивали б один одного.

Несподівано, між рядками, читається, що Росія пішла не туди з Єльциним, а от із Зюгановим пішла б туди.

Екстравагантна думка? Атнюдь. Спостерігаємо зародження нового ресентименту.

Неокомуністичного.

"Прєдатєлі" Пєвчіх — не перша стрічка з цієї серії, просто більш скандальна; якраз перед цим закінчив дивитися фільм "Октябрь 1993" Пивоварова.

Відчувається, як навіть неймінг налаштовує на відповідний настрій.

За власть совєтов.

Читайте також: "Інавгурація": останній політичний акорд Путіна

Що ж хотів сказати цим фільмом ще один русскій ліберал?

По-перше, покаятися. За бєзрассудную молодость.

Я був ще малим, коли горів московський Бєлий дом. І я не був тоді ні за бєлих, ні за красних.

Мені просто подобалося, як в центрі Москви ї*ошать танки, вмирають русскіє і якась хрінь палає.

І загалом, ця подія лишилася в пам'яті на рівні гарної картинки, яку хочеться повторити.

Пивоваров же каже, що це був той самий поворот, коли Росія пішла не туди.

Загалом фільм скроєний гарно. Здивували своєю притомністю спікери. Хоча там явний перегин на користь антагоністів Єльцина.

Руцкой та Бабурин виглядають переконливо та дуже свіжо як на свій вік.

Умовний опонент Явлінський якийсь потасканий.

Зате купа цікавих і трагічних подробиць, які потім пережила й Україна.

Так званий штурм Останкіно — типова провокація, як і в Києві на Майдані.

Перші постріли пролунали зі сторони силовиків, які потім до ранку ходили довкола й добивали.

Вбили навіть комунальника, який вийшов прибирати парк.

Читайте також: Путін і друге пришестя Христа

Пивоваров розповідає, що як молодий журналіст провів цю ніч в редакції. Її вікна виходили на Бєлий дім.

І він тоді був на стороні Єльцина.

А в кінці фільму каже: тепер я переосмислив свої оцінки молодості, тепер я думаю інакше.

В принципі, цей натяк зрозуміло ще з його першої підводки, коли ця епічна картина ще не розгорнута.

Але по ходу п'єси глядачу майстерно нав'язується думка, що краще б тоді перемогли неокомуністи вкупі з неонацистами.

Бо ж там було багато адекватних людей і вони могли перемогти у внутрішньовидовій боротьбі!

А перемога Єльцина означала корупційний авторитаризм і прихід до влади Путіна.

Звісно, що це примітивна маніпуляція.

Єльцин — ніякий не демократ, це такий же русскій імперець, як усе, що до нього і після нього.

Але чим був би кращий Руцкой? Той самий, який після 24 серпня 1991 літав у Київ погрожувати Кравчуку збройним вторгненням, якщо він не згорне курс на державну самостійність.

Читайте також: Чи є логіка в правлінні Путіна

Пивоваров з'їхав з глузду, якщо вважає баркашовців та макашовців кращою альтернативою, або хоча б такою, яка могла еволюціонувати в більш цивілізований бік.

1993-й не був роком, коли Росія повернула не туди.

1993-й був роком, через який "Путін" прийшов трошки пізніше, ніж міг би.

А все ж, чи могла в 1993 році Росія піти туди? Могла.

У фільмі є один цікавий епізод, який згадується побіжно, бо в ньому й відповідь на питання.

Відповідь, яка не сподобається жодному русскому лібералу, який суть імперець.

Єльцин не починав штурм, поки не розв'язав питання з національними республіками.

Доля РФ в ці дні вирішувалася Татарстаном, Башкирією, Тивою, Хакасією, Бурятією і так далі.

Вони були об'єднані так званим Сибірським соглашенієм: де-факто це драфт конфедерації.

В момент кульмінації кризи вони погрожували перекрити БАМ.

Логістична дезінтеграція в регіонах + конституційна дезінтеграція в Москві = крах РФ.

Як Єльцин залагодив це питання з лідерами республік — окрема розмова.

Але те, що Пивоваров про це не згадує, — показово, бо тоді доведеться дати чесну відповідь на екзистенційне питання імперії:

коли Росія пішла не туди?

В 1478 році.

Коли Москва анексувала Новгород.

Все, що було потім, - це лише наслідок того, що не з'явилося ще одне ганзейське місто, ще одна слов'янська нація, ще одна європейська спільнота.

Новгород би просто не дав піднятися цьому геополітичному франкенштейну, якого скроїли зі слов'янських, угро-фінських та золотоординських шматків.

Але пішло, як пішло.

Не туди.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Кіно
Росія
русскій мір
Читайте також:
Карта. Авдіївка_2905
29 травня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 22-28 травня: росіяни вийшли на пік своїх наступів і "захопили" низку сіл
Євген Магда
Автор Євген Магда
29 травня, 2024 середа
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
Кім Чен Ин
29 травня, 2024 середа
КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.4
    Купівля 40.4
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
18:05
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ вигадала схему конфіскації автомобілів українців на ТОТ, - Спротив
17:49
На фото: Спалені Росією книжки видавництва Vivat на Книжковому Арсеналі
Vivat на Книжковому Арсеналі відкрив стенд зі спаленими росіянами у Харкові книжками
17:47
Оновлено
Радослав Сікорський
Польща обмежила пересування російських дипломатів країною. РФ відреагувала
17:44
ПАРЄ
ПАРЄ закликала європейські держави продовжити українським біженцям терміни перебування
17:44
У МОН розповіли, чи вдасться забезпечити школярів підручниками після атаки РФ по друкарні в Харкові
17:40
гривня тисяча гривень
НБУ спрогнозував зниження рівня безробіття в Україні та зростання зарплат
17:35
Оновлено
За добу на фронті відбулось 69 боєзіткнень, росіяни нарощують інтенсивність штурмів на Курахівському й Сіверському напрямках
17:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:21
Байден і Макрон зустрінуться в Парижі 8 червня та обговорять підтримку України
17:21
Ексклюзив
Залізниця
Російська залізниця з Ростова до Криму: військовий експерт Рябих розповів про слабкі місця у магістралі
17:08
Учні
Зустрічайте літо: дати початку та тривалість літніх канікул 2024 в українських школах
17:00
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Армія РФ після паузи почала штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, - Плетенчук
16:54
вугілля порт
Кабмін дозволив експорт вугілля з України після двох років заборони
16:54
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія закликала західні країни дозволити Україні бити їхньою зброєю по території РФ
16:30
транзит газу, газ
"Європа готувалася": в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ
16:27
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру очільнику катівні РФ в окупованому Луганську
16:25
Оновлено
Еліна Світоліна
Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Ролан Гаррос
16:19
відключення електроенергії
Шмигаль пояснив, чому останні кілька днів українцям не вимикають світло
16:08
OPINION
Віталій Гайдукевич
Євросоюз як дитя консерваторів
16:03
Володимир Зеленський
Зеленський перед Самітом миру відвідає Саудівську Аравію, - ЗМІ
16:03
Ексклюзив
Дмитро Баркар
"Спроби нагнути вільні медіа": експерт Баркар про цензуру в Укрінформі та прагнення влади монополізувати інфопростір
15:59
П'ятий міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" - логотип
"Місто мрії": у Рівному відбудеться міжнародний кінофестиваль
15:45
Снаряди 155-мм
Чеська ініціатива: перша партія снарядів прибуде в Україну в червні
15:33
Nike
Nike частково виграла апеляцію проти Adidas в Німеччині і зможе випускати штани з трьома смужками
15:32
Непокаране зло повертається
РФ на ТОТ навчатиме школярів поводитись із дронами й гранатами, - Спротив
15:25
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
У Чехії не бачать передумов для відправки своїх військових в Україну
15:23
зеленський макрон
Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів в Україну наступного тижня, - Reuters
15:14
Ексклюзив
Літак ASC 890 Швеції
В "Інформаційному спротиві" розповіли, про що свідчить поява в Україні літака радіолокаційного спостереження Saab 340
15:09
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов у Туреччині перші випробування
14:55
"Це частина самооборони": Данія дозволить Україні застосовувати F-16 для ударів по цілях у РФ
14:53
Росіяни вкрали пісню ексучасника "ТНМК" Ділі, яку він присвятив доньці
14:21
окупанти Мелітополь
Росіяни посилили мобілізацію в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку
14:14
Італія
МЗС Італії висловилося щодо ударів західною зброєю по РФ і відправки військ в Україну
14:06
На війні з РФ загинув український режисер Костянтин Петрик
14:06
"Зламували" мережі відомих компаній: СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів
14:03
OPINION
Павло Вернівський
Ми вперто не бажаємо вивчати уроки історії
13:47
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців
13:37
Олексій Сухачов
Працюємо задля повернення на позиції: директор ДБР про справи проти бійців, які покинули місця служби
13:22
Девід Лінч анонсував загадковий проєкт, фанати припускають, що йдеться про продовження "Твін Пікс"
13:14
зерно, зернова угода
Євросоюз підвищить тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV