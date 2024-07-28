Ще раніше, коли прокачували підвищення ціни на електрику на 65%, одним із мотивів було: ДТЕК потребує грошей на ремонт.

Здається, що нас так добряче на**бують.

Якщо ми оплачуємо не вартість товару, а капітальні вкладення, то ми вже не споживачі, а інвестори.

Якщо при цьому не розраховуємо на віддачу, то ми так само не споживачі, а люди які заради успішного бізнесу в майбутньому стягують паски зараз.

Така схема цілком нормальна і дуже навіть працююча.

Але в ній ще обов'язково має бути націоналізація ДТЕК.

Українці можуть оплачувати відбудову руйнувань, які завдала РФ. Але це має бути наша власність. А не власність рудого гудка, який здав Донбас у 2014-му, коли мав силу задушити все в зародку.

Націоналізація ДТЕК стала б гарним кейсом для нової України.

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Нас завжди рятувала солідарність.

Всі наші майдани та революції ми пройшли завдяки відчуттю плеча незнайомої, але близької людини біля нас.

Тільки це стосувалося меншості.

Націоналізація ДТЕК та загальнонаціональна відбудова енергетики, де кожен має свою "акцію" (форму можна придумати) - спосіб поширити це відчуття солідарності на всю країну.

Особливо в умовах, коли нас зжирає безнадія та сварки.

Але хіба може погодитися на таке влада, яка зацікавлена якраз у фрагментації суспільства, щоб потім простіше виграти вибори?

І яка регулярно відслюнявлює Ахметову наші гроші не лише через ДТЕК, але й через Єдиний телемарафон.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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