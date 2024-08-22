Називати наших військових "загарбниками"? Та ви не попухли часом?
Більшість міжнародних воєнних аналітиків і самі досі не знають, як трактувати все, що відбувається на Курщині
Днями одна моя френдка написала емоційний пост: відфренджуйтеся, мовляв, усі ті, хто вважають, що заходити на чужі території й бути такими самими загарбниками нормально. (Цитую неточно, але принаймні в коментарях вона потім саме так писала). Ну, відфрендитися дурне діло не хитре, але "такі самі загарбники", серйозно?
Звісно, ми, диванні аналітики, і досі не знаємо цілей та намірів операції на Курщині. Можна нескінченно підіймати собі дух смішними мемчиками, а водночас лише здогадуватися про наші втрати та всі інші жертви заради такої операції. Але називати наших військових "загарбниками", та ви не попухли часом?
Читайте також: На Курщині нам слід володіти стратегічною ініціативою
І це тоді, коли ми бачимо щодня новини про велику кількість полонених там у ці дні російських військових, а також те, що Росія вперше ініціювала запит про обмін (ніхто вже більше не хоче повернути наших полонених з "Азову" та інших, чи як?). Не кажучи вже про те, що вся ця операція є однозначним актом великого приниження для Росії.
Я не експертка в таких питаннях, тож помовчу і не дозволю собі більшого. Але от читаю величезний матеріал в NYT на цю тему й розумію, що більшість міжнародних воєнних аналітиків і самі досі не знають, як трактувати це все. Автори статті обережно пишуть про різні сумніви й ризики цієї воєнної операції, але називають її "гамбітом" українського гравця. "Це гарний приклад того, як сучасна успішна операція вимагає екстремальних заходів безпеки й обману", — висловився Пасі Паройнен, аналітик Black Bird Group, фінської організації, що аналізує кадри з поля битви.
Можливими цілями цієї операції, на думку авторів матеріалу, є такі: перетягнути російські війська на Курщину і допомогти таким чином побратимам, які воюють на сході Донбасу; викинути російську артилерію за межі Сум; деморалізувати росіян, талановито демонструючи провали в їхньому плануванні.
Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.61Продаж 46.3
- Актуальне
- Важливе