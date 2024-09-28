Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Освіта для біженців: Україна програє?
OPINION

Освіта для біженців: Україна програє?

Микола Княжицький
28 вересня, 2024 субота
13:27
Погляд

Навчання дітей у польських школах в обмін на фінансову допомогу? Перед  українськими  родинами постають виклики інтеграції, ризики асиміляції та втрати зв'язку з Україною

Зміст

Маємо невеликі перемоги у впорядкуванні системи освіти для українських дітей в Польщі і у відстоюванні їхніх прав. 

Згідно з новим розпорядженням польського міністерства освіти від 26 серпня, українські старшокласники, які живуть в Польщі і навчаються онлайн в українських школах, можуть це робити надалі. Їхні батьки продовжать отримувати фінансову допомогу. Головна умова - це реєстрація в польських урядових установах і складання зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році.

Це важливий момент, бо після ухвалення і підписання влітку відповідного польського закону, це питання ще деякий час залишалося неврегульованим. На жаль, не все пункти розпорядження польського Міністерства справді є чіткими, запитання виникають як в польських чиновників, так і в українських біженців. Українські батьки у Польщі розгублені. Медіа подають різну інформацію про те, коли буде втрачене це право на виплати. Хтось вважає , що це станеться лише восени 2025, інші переконані, що 800 злотих перестануть платити вже зараз, восени 2024. Я уважно стежу за цією темою, залишаюся в контакті з польськими посадовцями і  українським міністерством освіти: як тільки отримаю точну і перевірену інформацію, обов'язково повідомлю про це на своєму Ютуб-каналі.

А в цій історії я хотів би відзначити відповідальний і дружній підхід польського Міністерства освіти, а також персонально віцеміністерки Йоанни Мухи.

 В будь-якому разі, прогрес, який ми вже досягли в цьому болючому питанні свідчить, що відстоювання інтересів та будь-яка аргументована позиція на захист українських біженців має сенс..

Дивує, що ці проблеми досі лишаються поза увагою нашої влади, яка просто переклала свою відповідальність на плечі польських урядовців і українських батьків.

До вторгнення Польща була головним напрямком української трудової міграції.  Але вона була переважно сезонною. Небагато людей приїжджало в Польщу сім'ями, тому польська влада не регулювала питання освіти наших дітей. 

Нині в Польщі налічується майже 900 тисяч українців і майже 200 тисяч з них - це школярі та студенти. Польська влада довгий час закривала очі на те, що вони не відвідують місцеві школи , а це шкодить не лише їхній освіті, але й соціалізації цих дітей і молоді загалом. Це не  могло тривати вічно.

Поляки відчувають відповідальність навіть за чужих дітей. Ось що про це каже віце міністерка освіти Йоанна Муха: “З 1 вересня ми запросили цих дітей до польської школи. Хочемо, щоб вони мали рівні освітні шанси. були в безпеці та під належною опікою”.

Чому поляки так довго йшли до цього рішення? Можливо, не хотіли включати репресивні заходи, як наприклад, скасування виплат для тих, хто відмовиться від польської школи. Але для цього мала бути альтернатива від українського Міносвіти.

На жаль, українська влада просто погодилася з рішенням поляків і взялася активно заохочувати їх це робити. Чому? Тому що хотіли нарешті позбутися цього клопоту проблем освіти українських дітей, повністю переклали на плечі поляків і батьків. Якщо згадати ще й згортання онлайн-освіти, яке проводить наше міністерство, в умовах демографічної кризи - це, фактично, диверсія проти нашого майбутнього. Вже маємо випадки, коли наші діти після того, як пішли в польську школу, відмовляються в майбутньому повертатися в Україну. Батьки хвилюються, що їхні діти в польській школи асимілюються та забудуть про свою батьківщину.

Про такі побоювання знають і в польському міністерстві освіти, тому польська віцеміністерка заспокоїла українських батьків: “Діти з України, які відвідують польські школи, збережуть свою ідентичність. Інтеграція, а не полонізація. Ці діти зможуть в майбутньому як розбудовувати нашу державу Польщу, так і повернутися до відбудови України”.

Вагома політична заява, і дуже добре, що польська влада розуміє важливість збереження ідентичності українських дітей.

 Проте хотілося б нарешті почути про плани української влади: як вони збираються до цього долучатися. Це будуть якісь програми, курси, онлайн-школи? Хто відповідальний? Для наших урядовців - це пряма відповідальність. Наразі наша влада для галочки заявила  про створення Міністерства повернення українців і одразу забула про цю ідею: в проєкті бюджету на наступний рік ніякого фінансування на нього не передбачено. Справу мусить вирішити парламент. Ще влітку я зареєстрував проєкт Закону про основи демографічної політики, який передбачає стратегію та інструменти, з допомогою яких можна  уникнути демографічної катастрофи. Я закликаю депутатів проявити відповідальність перед майбутнім України і нарешті ухвалити його у парламенті.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Польща
Микола Княжицький
біженці
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
27 вересня, 2024 п'ятниця
Назва "Іллічівськ" - ***ня": суд ухвалив рішення щодо лайки Соловій на фестивалі в Чорноморську
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
27 вересня, 2024 п'ятниця
Де вихідними дощитиме та коли похолодає: прогноз погоди від Наталки Діденко
полонені окупанти
Автор Ксенія Золотова
27 вересня, 2024 п'ятниця
ГУР: Командири росіян тримали дисципліну тотальним страхом, насиллям і вбивствами на заблокованому Вовчанському агрегатному заводі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.99
    Купівля 40.99
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.76
    Продаж 46.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
28 вересня
14:02
OPINION
Колообіг міністерств у природі, або Чому МКСК не врятує ні культуру, ні стратегічні комунікації 
13:39
"Це – серце Херсонського краю": у Києві відзначили 315 річницю з дня заснування Голої Пристані
13:20
новини Львівщини
Через ранковий обстріл Ясенового на Донеччині загинули 2 людини, є поранений
13:07
Зеленський і Блінкен
Блінкен: США вивчають План перемоги Зеленського і розглядають "додаткові дії"
12:55
Київ
Росіяни атакують дронами Херсонщину: постраждали щонайменше 6 людей
12:53
Оновлено
Удар РФ по Сумах 28 вересня
Війська РФ зранку двічі атакували медзаклад у Сумах: загинули 9 людей, серед них поліцейський, 12 осіб поранено
12:50
В Одесі демонтувати барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 квітня
В Одесі демонтували барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 Квітня
12:43
Нагородження військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша
Сирський нагородив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша
12:38
В Україну з окупації повернули трьох дітей
В Україну повернули ще трьох дітей, яких окупанти вивезли з Олешківського інтернату до Скадовська та Росії
12:30
Russia Today
Емігрантка з України керувала показом пропаганди РФ у Німеччині
12:15
Ексклюзив
HIMARS
Удар по Сумах: потрібне стратегічне рішення для захисту від "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
12:14
На фото: Лана Дель Рей
Лана Дель Рей уперше вийшла заміж: що відомо про обранця співачки
12:07
Оновлено
Удар по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня: кількість загиблих зросла до 4
12:01
OPINION
Чому Трамп "змінив" свій погляд на Україну та що це означає
11:43
Кирило Буданов
Буданов перевірив позиції українських воїнів на Харківщині, - ЗМІ
11:27
Оновлено
Хасан Насралла
ЦАХАЛ заявив про знищення лідера "Хезболли" Хасана Насралли
11:03
Дональд Трамп
США звинуватили трьох громадян Ірану в хакерській атаці на кампанію Трампа й спробі зірвати президентські вибори
10:48
Ексклюзив
ЗСУ
Контрнаступ РФ у Курській області провалився давно, - військовий оглядач Попович
10:47
Жозеп Боррель
"Унікальний випадок": Боррель засудив рішення Угорщини долучитися до ініціативи Китаю та Бразилії щодо миру в Україні
10:47
Секс-робота
У США жінка зізналася, що керує мережею борделів, які обслуговують політиків і високопоставлених військових
10:24
Окупанти вдарили по багатоквартирних і приватних будинках у Добропіллі на Донеччині: поранили 7 людей, зайнялася пожежа
10:07
OPINION
Хіба вперше не пʼємо каву в Криму?
09:10
Швейцарія
Швейцарія змінить кордони з Італією та Францією: у чому причина
09:01
Оновлено
Ракетний удар РФ по Одещині 28 вересня
Росіяни вночі та зранку атакували Україну: ракетами обстріляли Одещину, дронами Київщину, Полтавщину і Суми - там є жертви
08:43
сили ППО
Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 69 "шахедів" та 2 ворожі ракети
08:28
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 180 боєзіткнень, - Генштаб
08:15
Огляд
Куди дивитися, як вижити і кого ловив Нобелівський комітет - 5 книг про зміну способу мислення
08:10
втрати окупантів
Втрати армії РФ в Україні сягнули 650 тис. військових від початку повномасштабної війни
08:00
OPINION
Коли наші партнери втомляться від ядерних ігор Путіна?
07:47
Росіяни обстріляли з артилерії Нікопольщину: є постраждалі і руйнування
07:41
НАТО в Іраку
США заявили про завершення військової місії в Іраку
06:50
Віктор Орбан
Орбан запропонував себе як посередника між Північною Македонією та Болгарією
06:22
TikTok
TikTok за рівнем поширення дезінформації небезпечніший за Telegram, - РНБО
04:17
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що слова Китаю про мир в Україні не збігаються з діями
02:42
діти, злочини росії
Дітей-сиріт з ТОТ Луганщини до кінця 2024 року внесуть до російського реєстру, - Нацспротив
01:54
Оновлено
Павло Поляруш
Вилучили пістолет і виявили зв'язок із ОП: у Києві п'яний чиновник НБУ за кермом Lexus конфліктував із військовим
01:27
вогонь, полум'я, пожежа
Чоловік підпалив себе у приміщенні Полтавської ОВА: поліція з'ясовує мотиви
01:00
україна німеччина
У Німеччині зросла кількість біженців з України, які влаштувалися на роботу
00:34
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії відповів, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення в НАТО до кінця року
00:00
Тео Ернандес і Рафа Леао, Мілан, Серія А
"Мілан" у меншості розгромив "Лечче" в Серії А
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV