Перетворили світлу мету поєднання цінностей, віри у Бога і політику на пострадянський помпезний фарс. Єдиною ціннісною акцією була присутність звільнених полонених.

Ідея молитовних зустрічей у США виникла як спосіб обʼєднання влади й опозиції у спільній молитві за країну, щоб на короткий час у вірі відкинути політичну дріб'язковість. Згодом такі зустрічі почали проводити у різних країнах за прикладом США. Я бував на деяких з них включно з Молитовним сніданком у Вашингтоні. І ніде не можна собі уявити, щоб із зустрічі парламентарів з різних фракцій та гостей зробили шоу «під патронатом президента» без залучення опозиції!

Окрім регулярних молитовних зустрічей, у США проводять раз на рік Молитовний сніданок. Туди запрошують президента. Він там гість, а не патрон. Сніданок до останнього часу організовувала незалежна громадська організація. Поки не виник скандал з російською шпигункою Марією Бутіною, яка саме на сніданку намагалася втертися у довіру до американських політиків. Тоді зʼявилася ідея, щоб цей великий сніданок організовував Конгрес. Це справді ініціатива протестантів, але у молитовних зустрічах беруть участь представники усіх конфесій і партій.

У своїй першій промові після обрання у Верховній Раді Володимир Зеленський сказав, що "президент це не ікона і не ідол", як зараз памʼятаю. Але запопадливі лакеї, пишучи "під патронатом президента" на молитовному сніданку якраз і насаджують ідолопоклонство замість віри у Господа. Самі ліплять Зеленському імідж суміші Януковича з Брєжнєвим.

І так. Захисники й пропагандисти російської церкви звичайно туди були запрошені.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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