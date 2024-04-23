Яка проблема для зрілих політиків була б питанням №1 під час війни:

Заборона ФСБ в рясах?

Проламування Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та парламенту через коліно, щоб запровадити нові правила для дубляжу іноземних фільмів?

Відповідь більш ніж очевидна — заборона діяльності московського патріархату (ФСБ в рясах).

Тим більше, що громадська організація "Голка" опитала всіх представників фракцій і більшість депутатських груп — урядовий законопроєкт 8371, який пройшов комітет, нардепи готові підтримувати. Треба виносити в залу.

Так от, урядовий законопроєкт про заборону московських попів пройшов той самий комітет, який очолює "Слуга Народу" Микита Потураєв. Разом із ним пройшов комітет іще один законопроєкт — президентський (9432). Це проєкт "Про застосування англійської мови", де зі старту була норма, яка стосувалася дубляжу іноземних фільмів українською (його хотіли прибрати й залишити субтитрування). Комітет цю норму відхилив.

Сьогодні засідає парламент і от минулої ночі голова комітету Потураєв інформує членів комітету в чаті, що сьогодні буде засідання й мають переглянути висновок. І головне, що навіть вночі депутати не мають тексту, що їм пропонують на розгляд.

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Пишуть, що дубляж має бути "50% на 50%". Поки не зрозуміло, чи це стосується сеансів, чи це стосується фільмів... Тексту нема. З кількох джерел і від різних фракцій відомо про те, що ці зміни проштовхує Банкова. Для зміни висновків комітету треба кваліфікована більшість — це 9 голосів.

Чи питання дубляжу фільмів дійсно аж таке нагальне, що треба ламати комітет і парламент через коліно? Ні. Суспільство мало б побачити дискусію про те, як це вплине на українських виробників фільмів, в яких умовах опиняться студії, що займаються дубляжем, який досвід у країн ЄС...

А з забороною московських попів ну не треба давно нічого обговорювати. Думка суспільства, представників різних фракцій та груп однозначна. Але нацбезпека чомусь менше важить за питання дубляжу фільмів...

Тут ще треба додати, що ламати через коліно парламент — неприпустимо.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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