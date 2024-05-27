Потяг Хелм — Київ — наші місце довіри, місце болю і місце сили
Електричка Варшава-Хелм щодня везе в бік України повні вагони сліз, сотні поламаних доль і людських драм
Люди із заплаканими очима і задуманими поглядами трохи оживають на пересадці в Хелмі (така собі декомпресія на станції без нормального кафе і туалету), пересідають в український потяг і починають ділитися своїми історіями.
У неї зник безвісти син під Марʼїнкою, а невістка з онуками виїхала в Польщу. Вони — все, що в неї лишилося. Тому вона пів року збирає гроші, щоб приїхати до них на кілька днів.
У цього старшого чоловіка з Донецької області обстрілами зруйновано частину будинку, який вони з дружиною будували пів життя. Дружина після обстрілу не витримала і поїхала до дітей у Європу. А він не зміг залишити будинок. Їздив до них вперше за півтора року. Дуже хвилювався, бо за кордоном ніколи раніше не був.
У цієї дівчини батьки залишилися на окупованій території. Вона з ними тепер майже не спілкується, бо на них дуже сильно впливає пропаганда. Їй дуже не вистачає рідних. Вона вирішила поїхати до сестри в Німеччину, але час і відстань дуже їх віддалили. У сестри своє життя, свої справи та місця для рідних в цьому житті майже не лишилося. "Я залишилась зовсім одна", - сумно констатує дівчина.
Слухати ці сповіді, спостерігати, як прощаються діти з батьками, бабусі з онуками, закохані пари, друзі — найважча частина кожної моєї поїздки.
Потяг Хелм — Київ — наша загальнонаціональна група взаємної підтримки, місце довіри, місце болю і місце сили, де за 12 годин дороги кожен проходить свій шлях реабілітації.
Про авторку. Ольга Решетилова, координаторка Медійної ініціативи за права людини
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