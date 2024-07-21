Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "В наших могилах – не мерці, вони – в окопах, вони – відстрілюються"
OPINION

"В наших могилах – не мерці, вони – в окопах, вони – відстрілюються"

Олег Манчура
21 липня, 2024 неділя
18:07
Погляд Олег Манчура

Завтра по обіді Ірина Фаріон ляже під камінь на Личаківському цвинтарі*

Зміст

– Олежику, ці суки винесли звідси Шевченка! Розумієш? Вони винесли Шевченка і поховали його в сторожевій хаті. Це – не музей Шевченка, це – гранітна гробниця. Як казав Іллєнко – це не постмодернізм, це поцмодернізм.

Ми приїхали з Іриною Фаріон до Канева, в тільки-но відреставрований музей Тараса Шевченка.

Вперше вона їздила сюди з російськомовним другом, який "був занурений в російську культуру, але чомусь його не тягнуло до Пушкіна, як мене до Шевченка".

Я зараз перечитую це інтерв’ю, де Ірина Фаріон розповідає:

"Я сіла на могилу Шевченка і плакала. Сказала йому: вступися, я маю побути сама. І коли нарешті викинула всі емоції та заспокоїлася, то він підійшов і сказав: знаєш, ти щаслива людина, якщо маєш могилу біля якої можеш так поводитися".

Коли Лариса Скорик відреставрувала, а по суті знищила музей Тараса Шевченка в Каневі, то лишилися тільки могила і хата сторожа.

Проти цього вандалізму виступили Ірина Калинець, Роман Іваничук, Борис Возницький, Ніна Матвієнко.

Всі вони вже біля Шевченка. Тепер там і Фаріон.

Читайте також: Стріляли у Фаріон. Цілили – в Україну

Ірина Фаріон називала Шевченка дуже просто – Тарасик. Саме Тарасик нас з нею і познайомив.

Це була найогидніша пора року – лютий.

Ми зустрілися на площі біля Верховної Ради. Там, де колись стояла чаша на честь більшовиків.

Падав зимовий дощ.

До мене рішучим, і навіть різким, кроком підійшла білявка. Це був 2008 рік. Я майже нічого не знав про неї.

Ми готували проєкт "Наш Шевченко".

Я почав інтерв’ю і зупинився лише коли закінчилася касета.

Година розмови пролетіла як мить. Я просто втонув в часі.

Фаріон відкрила мені Шевченка.

Вона показала мені його сучасним, а не старосвітським; актуальним, а не архаїчним; близьким, а не бронзовим. Шевченко – не поет і не геній. Це все другорядне. Шевченко – ідеолог модерної нації.

"І мертвим, і живим, і ненародженим" - це і є про націю, про ланцюжки поколінь, які чіпаючись один за одним творять позачасову спільноту.

Лютнева мжичка і сірий Київ контрастували зі світлим волоссям та рожевим шаликом Фаріон, а ще дужче з її відточеними та яскравими дефініціями.

Як нині пам’ятаю: в руках в неї був маленький томик Шевченка. Оте видання, що було в кожній українській хаті.

Це вона тоді вперше мені сказала: український народ помістив Шевченка на найсвятішому місці – біля ікон, без жодного примусу.

Після цієї зустрічі в нас були ще десятки й десятки годин розмов.

Коли вона стала депутаткою Верховної Ради (ох і всипала б мені зараз за цей фемінітив) – забігав інколи до неї, щоб просто послухати знищувальні інвективи на адресу ригів, якими вона іскрила.

В сесійні тижні зустрічалися в фоє готелю "Україна", де вона жила, аби просто попити кави.

І вже коли вона не була депутаткою – при приїзді до Львова теж завше здибалися "на каву".

Читайте також: Стріляли в українство. В усіх нас

Коли вийшли її перші випуски "Велич особистості", то подзвонила і попросила рецензію. Вона хотіла, аби я долучився до створення проєкту.

Але не склалося: вдруге Ірина Дмитрівна до парламенту не потрапила, лишилася у Львові, а я в Києві.

Помалу наші шляхи почали розходитися.

Вона залишалася націоналісткою, а я націоналістом так і не став.

Вона була безкомпромісною, я ставав м’якшим.

Вона випереджувала час, а я під нього підлаштовувався.

Вибори 2019 року нас розвели остаточно, хоча я завжди пам’ятатиму: Фаріон не терпіла Порошенка, але так само не терпіла і Зеленського.

Вона була послідовною, як у своїй щирій любові, так і в щирій ненависті.

Мене обурювали та дивували її способи донести свою позицію. Та що там я – навіть не всі з її середовища підтримували їх.

Але в житті це була надзвичайно приємна, дуже делікатна, заворожуюча людина. Вона володіла бездоганними манерами. Вміла гостро і вишукано пожартувати.

Кожне спілкування з нею перетворювалося на інтелектуальний оргазм.

Ми розійшлися тихо. Без взаємних претензій і зі взаємною повагою.

Хоча до багатьох моїх слів та думок вона мала застереження, але ніколи публічно не вказувала на них.

Але три речі нас неодмінно об'єднували:

  • Українська мова.
  • Українська нація.
  • Українська держава.

З часом ми з нею навіть якось загубилися. Її обліковий запис на фейсбуці постійно банили, вона зникала. А я не шукав.

І ось десь на початку року вона дала запит на додавання в друзі.

Читайте також: Убивство Фаріон: наша єдність — це найкраща помста

Московія тоді якраз тонула. І я пожартував щось типу, що посипавши цементом на цю водичку можна б було розв'язати нашу екзистенційну проблему.

Фаріон тоді пошерила цей пост (за "пошерила" я б теж отримав від неї).

Завтра по обіді Ірина Фаріон ляже під камінь на Личаківському цвинтарі.

І перетвориться на один з тих гранітних стовпів, які тримають Україну.

Об які Московія, врешті, вб’ється.

Тоді ж в Каневі, за два роки до Революції Гідності, Ірина Фаріон процитувала мені свою улюблену Ліну Костенко:

"В наших могилах – не мерці, вони – в окопах, вони – відстрілюються".

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автораОлег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
Росія
Тарас Шевченко
історія України
тероризм
Війна з Росією
Читайте також:
Провокативні листівки
20 липня, 2024 субота
У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ
Верховна Рада
19 липня, 2024 п'ятниця
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
транзит газу, газ
20 липня, 2024 субота
Портников пояснив, чому транспортування нафти й газу через Україну не вигідне Росії та що не так з азербайджанською сировиною
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
21 липня
18:58
магазин продукти
Протягом останніх тижнів у Києві втричі зросла кількість отруєнь: яка причина
18:58
Ексклюзив
Що означає захоплення окупантами села Прогрес на Донеччині. Пояснення оглядача Коваленка
18:11
На під'їзді до Мелітополя окупанти шукають українську ДРГ
18:09
Віталій Кличко
Чому не йдете до Верховної Ради та Кабміну: Кличко відреагував на звинувачення щодо садиби Зеленських
18:02
світло
По одній, дві та три черги: як в Україні вимикатимуть електрику 22 липня
17:50
Ексклюзив
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
Політолог Кошель пояснив, чому ВРУ не голосує за заборону УПЦ МП
17:48
Оновлено
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
У Києві обірвався канатний трос на Труханів острів, загинув чоловік до 30 років. Суд не вважав атракціон небезпечним
17:38
Президент Білл Клінтон і Гілларі Клінтон
Білл та Гілларі Клінтони просять спонсорів кампанії Байдена не припиняти фінансування, - CNN
17:15
Інтерв’ю
Піонтковський
Андрій Піонтковський: Для переважного "бидла", яке підтримує Трампа, України взагалі не існує
16:59
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Частина нардепів від "Слуги Народа" виставила ультиматум щодо закону про заборону Московського патріархату, - журналістка Соня Кошкіна
16:51
Ексклюзив
Верховна Рада
У парламенті утворилась неформальна коаліція "Слуг Народу", "Довіри" й колишньої ОПЗЖ, - політолог Кошель
16:48
Дощ та мокрий сніг: в Антарктиді у розпал зими зафіксували плюсову температуру
16:36
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень. 23 - на Покровському напрямку
16:06
Ільхам Алієв
Президент Азербайджану Алієв заявив про прогрес у нормалізації відносин з Вірменією
16:02
OPINION
Михайло Басараб
Війна продовжиться. Інших варіантів немає
16:01
Томаш Марчін Секала
На війні в Україні загинув 22-річний доброволець із Польщі Томаш Сенкала
15:33
Олімпіада-2024, Париж
Франція не допустила до Олімпійських ігор у Парижі журналістів та техпрацівників з РФ та Білорусі: причина
15:24
Cтуденти Бангладешу підпалили державну телекомпанію
Криваві протести у Бангладеш: суд задовольнив вимогу щодо скасування квот для кандидатів на держслужбу
15:21
Ексклюзив
генератор, блекаут
"Держава не може вам допомогти, допомагайте собі самі": експерт з енергоефективності Павлюк про скасування ввізного мита й ПДВ на енергообладнання
14:37
Nemo, Євробачення-2024
Гурт-переможець Євробачення-2024 Nemo виступить з концертом у Києві
14:33
сільське господарство, фермерство, урожай
Окупанти погрожують фермерам штрафами за зниження врожайності, яка впала після підриву Каховської ГЕС, - Спротив
14:14
Росіяни обстріляли житлові будинки в селищі на Харківщині: є поранені
14:04
OPINION
Данило Лубківський
Чому Росія у принципі боїться демократії?
13:43
Володимир Путін та Дональд Трамп
Ексрадник Трампа Болтон: його поступки Путіну виявляться руйнівними для України та США
13:39
літо
Локально до +35 °С: погода від Наталки Діденко на 22 липня
13:39
У Грузії викликали на допит трьох добровольців, які воювали за Україну
13:36
Іл-76 РФ
Частина російських літаків Іл-76 вийшла з ладу через неякісні деталі, - росЗМІ
12:48
світло
Укренерго скасувало графіки відключень з 12:00 до 15:00 у неділю, 21 липня
12:48
ЗСУ
Росіяни готують нові штурми у Вовчанську та Глибокому
12:27
на фото наслідки обстрілу Торецька
Протягом доби РФ скинула на Торецьк 13 авіабомб
12:08
OPINION
Ірина Геращенко
Як Джонсон з Трампом прагнуть замирити Росію з Україною
12:01
Урсула фон дер Ляєн
Байден провів телефонну розмову з фон дер Ляєн: говорили про Україну
11:57
Камала Гарріс
NYT: Команда Трампа готує кампанію проти віцепрезидентки Гарріс, якщо Байден відмовиться від участі в перегонах
11:43
Джо Байден
Лікар Байдена розкрив подробиці про стан президента після хвороби на коронавірус
11:15
на фото: ИіГ-29
Польща може передати Україні літаки МіГ-29 через пів року, - ексміністр оборони
10:45
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських у Києві
10:34
Ексклюзив
ударний дрон «Лютий»
"Тимчасово точно не буде працювати": авіаексперт Романенко про атаку на аеродром "Міллерово" в Ростовській області
10:20
В Одеському торговельному порту обвалилась будівля, під завалами якої загинув чоловік, ще один поранений
10:09
дрон, дрон камікадзе
Росіяни спрямували дрон-камікадзе у жителя Новоберислава: у чоловіка множинні поранення та переломи
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Про багатство Америки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV