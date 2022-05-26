Пограбував квартиру і залишив господарям селфі. Ідентифікували ще одного рашиста-мародера

Про злодійкуватого любителя селфі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні ми побачили, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid", - написав Федоров.

За допомогою штучного інтелекту фахівцям Мінцифри вдалося ідентифікували цього "любителя селфі". Також знайшли його сторінку у соцмережі Вконтактє.

"Його звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія", - повідомив Михайло Федоров.

Він попередив: "Кожен окупант має пам'ятати, що ми завжди спостерігаємо за ним, знаємо кожен його крок та фіксуємо всі дані. Тому уникнути відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим".

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