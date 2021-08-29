Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський

Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський

29 серпня, 2021 неділя
15:35
війна з Росією ООС

У неділю, 29 серпня, помер Герой України підполковник Олександр Петраківський, якого було важко поранено на Донбасі у липні 2014 року

Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук у facebook.  

Він нагадав, що 20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра Петраківського, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом. 

В ході бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це він був нагороджений званням Героя України.

"Наслідки того бою стали для Олександра Петраківського жахливими... Кома, десятки надскладних хірургічних операцій, тривала й коштовна реабілітація.

Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас", - написав Ткачук. 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

некролог
поранення
Герой України
Читайте також:
Єлизавета Мерешко
28 серпня, 2021 субота
Україна за день здобула 5 золотих медалей Паралімпіади-2020
28 серпня, 2021 субота
Білий дім назвав теми перемовин Зеленського з Байденом
Петро Толстой
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
27 серпня, 2021 п'ятниця
Повернути Крим. Як онука Льва Толстого поплавило від Дня Незалежності та Кримської платформи
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.83
    Купівля 26.83
    Продаж 27.07
  • EUR
    Купівля 31.46
    Продаж 31.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
29 серпня
16:54
Вакцина
США передали Україні ще 188 тис. доз вакцини Pfizer
16:40
Олександр Петраков
Новий тренер заявив, що у збірній України не буде футболістів з чемпіонату Росії
16:17
Теракти в Кабулі
Неподалік аеропорту в Кабулі прогримів потужний вибух
15:53
Верес
"Верес" розбив "Десну" в чемпіонаті України
15:16
Оксана Зубковська
Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві золоті нагороди Ігор у Токіо
15:06
Ексклюзив
Олександр Зінченко історик
"Навіщо нам герб в естетиці пивної етикетки?" – історик Олександр Зінченко про помилки проєкту Великого герба
14:59
На дискотеці в Дніпрі стріляли з травмату: є поранені
14:48
Мовчання з приводу обстрілу Авдіївки перетворює Зеленського на співучасника злочинів Путіна, – заява "Європейської солідарності"
14:25
Кромлех на Подніпров'ї, старіший за Стоунхендж: як влада занедбує історичні пам’ятки, - розслідування Тетяни Чорновол
14:03
"Талібан" розстріляв популярного в Афганістані співака
13:44
Інтерв’ю
Іван Леньо
"Kozak System потрібно сприймати як культурне явище й обов’язково слухати наживо", – Іван Леньо
13:40
Окупований Севастополь п'є воду із заражених водойм, - ЗМІ
13:27
На вогонь артилерії по Авдіївці наші не відповідали. Без рішення Зеленського це було б неможливо, - Андрій Білецький
13:00
Оприлюднено фото розгромленої артударами Росії української військової бази в Авдіївці
12:35
У Рівному вечірка в караоке призвела до різанини
12:17
Ексклюзив
порошенко
"Росіяни своїми діями на розкол православ’я тільки допомогли Україні отримати Томос", – нардеп Ростислав Павленко
12:12
В Росії йде етнічний геноцид українців. Сильна асиміляція і зомбування, - президент Світового конгресу українців Павло Ґрод
11:40
Сьогодні відкривається Koktebel Jazz Festival
11:16
Макрон пропонує створити в Кабулі зону безпеки ООН
11:00
У центрі Вінниці дріфтер на "Мустангу" в'їхав у зупинку та протаранив магазин
10:30
Alyona Alyona озвучила свій бюджет на місяць
10:09
Росія створює центр ВПС у білоруському Гродно
09:50
До Дня пам'яті захисників України оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання
09:31
Потяги через Запоріжжя затримуються на 2 години
09:08
Традиціоналісти проти ЛГБТ в Одесі: загалом затримано 65 осіб, включно з головою руху Ходаковським
08:45
Пандемія COVID в Україні: третю добу поспіль - близько 2 тис. заражень
08:19
Ексклюзив
У чому Зеленський має особисто переконати Байдена. Говорить Деніел Фрід
08:00
28 серпня на фронті: з російського боку - 18 обстрілів біля 10 міст та селищ, з українського - 10 поранених і травмованих воїнів
07:17
У ТКГ пояснили, з чим пов'язаний трьохгодинний обстріл Авдіївки
2021, субота
28 серпня
23:02
парад
Що не так з військовою технікою на параді президента Зеленського до 30-річчя Незалежності України – розслідування журналістів “Еспресо”
22:55
ліки
Ляшко розповів, коли рецептурні ліки в Україні почнуть відпускати виключно за електронними рецептами
22:36
зона ООС
10 постраждалих за добу: окупанти поранили ще 2-х українських військових
22:25
У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув, травмовано двох велосипедистів
21:55
Ліверпуль - Челсі
"Челсі" у меншості встояв проти "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії
21:42
Олексій Гарань
"Це сенсаційно позитивна цифра: 70% українців пишаються своїм громадянством", – політолог Олексій Гарань
21:38
Афганістан, Кабул, аеропорт
США почали виводити військових з аеропорту в Кабулі
21:27
Ексклюзив
вакцинація
"Якщо навчальні заклади хочуть працювати очно, освітяни мають бути вакциновані", – ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк
21:21
Перемолотили: "Динамо" з непристойним рахунком перемогло "Колос" в УПЛ
20:49
ЛГБТ-прайд, Одеса
У Одесі під час ЛГБТ-прайду сталися сутички, 29 осіб затримано
20:27
Артем Довбик
Збірна України перед матчем з Францією втратила героя Євро-2020
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV