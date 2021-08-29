Помер Герой України підполковник Олександр Петраківський

Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук у facebook.

Він нагадав, що 20 липня 2014 року розвідувальна група під командуванням Олександра Петраківського, забезпечуючи проходження колони техніки Збройних Сил та сил добровольчого батальйону "Айдар" до аеропорту Луганська, виявила засідку в районі міста Щастя і вступила у бій, що дозволило забезпечити проходження колони запасним шляхом.

В ході бою Олександр Петраківський отримав важке поранення голови, однак продовжував керувати діями групи, виносив поранених у безпечне місце. За це він був нагороджений званням Героя України.

"Наслідки того бою стали для Олександра Петраківського жахливими... Кома, десятки надскладних хірургічних операцій, тривала й коштовна реабілітація.

Довгі сім років Сашко, його рідні та близькі, десятки доброчинців та волонтерів боролись за життя Героя. Довгих сім років ми всі молились за його швидке одужання та повернення на службу. Втім смерть забрала його від нас", - написав Ткачук.

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