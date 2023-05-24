Померла "Королева рок-н-ролу" Тіна Тернер
Сьогодні, 24 травня, померла американська співачка Тіна Тернер
Про це повідомляє Sky News.
"Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби. Її серце зупинилось у будинку в Куснахті, поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування", - йдеться у заяві представника співачки.
Тіна Тернер народилась у США, але змінила громадянство на швейцарське. Співачка - володарка восьми премій "Греммі".
Виконавиця таких хітів, як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.
- 23 травня ірландський актор Рей Стівенсон, який зіграв у фільмі "Король Артур" та стрічках Marvel "Каратель: Зона бойових дій" і "Тор", помер в Італії, де перебував на зйомках фільму "Кассіно на Іскії".
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