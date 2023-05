Померла "Королева рок-н-ролу" Тіна Тернер

Про це повідомляє Sky News.

"Тіна Тернер, "Королева рок-н-ролу" мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби. Її серце зупинилось у будинку в Куснахті, поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає легенду музики та приклад для наслідування", - йдеться у заяві представника співачки.

Тіна Тернер народилась у США, але змінила громадянство на швейцарське. Співачка - володарка восьми премій "Греммі".

Виконавиця таких хітів, як The Best, Proud Mary, Private Dancer і What's Love Got to Do With It.