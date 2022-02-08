Понад сто військових США прибули до Румунії

Про це пише Digi24.ro.



"Нас довго готували, з точки зору матеріально-технічного забезпечення. Це теж конкретна підготовка, яка триває. На цей момент, так би мовити, американці приїхали. Понад 100 американських солдатів уже прибули, спеціалісти, які готують це майбутнє розгортання військ, тому вони вже прибули до Румунії", - повідомив міністр оборони Румунії.



За його словами, разом з румунськими фахівцями з логістики солдати США готуються до прибуття інший військ до Румунії.



"Це означає, що прибуття решти військ не займе багато часу", - зауважив міністр.



Загалом контингент військових США, яких скерують до Румунії, налічує 1000 осіб.

Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.

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