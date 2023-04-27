Поранений на Антонівському мосту італійський журналіст проігнорував застереження ЗСУ
Італійський журналіст La Repubblica Коррад Зуніно дістав поранення під час обстрілу РФ Антонівського мосту, чоловік ігнорував застереження українських військових
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що журналіст La Repubblica Коррад Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував попередження українських захисників про небезпеку та крики: "Danger, sir!".
"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій. У будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим воєнним злочином РФ", - ствердили центрі.
- Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу Антонівського місту поблизу Херсона 26 квітня загинув український продюсер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік.
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