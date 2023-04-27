Поранений на Антонівському мосту італійський журналіст проігнорував застереження ЗСУ

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що журналіст La Repubblica Коррад Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А вже на місці проігнорував попередження українських захисників про небезпеку та крики: "Danger, sir!".

"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій. У будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим воєнним злочином РФ", - ствердили центрі.