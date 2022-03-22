Порошенко в ефірі MSNBC закликав союзників найближчим часом ухвалити для України стратегію відбудови на зразок Плану Маршалла

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



"Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається "План Байдена", з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план є дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план "Планом Байдена-Мішеля-Джонсона", - пропонує п'ятий Президент.



"Потрібно більше санкцій. Потрібне ембарго на всю російську торгівлю. Прошу, припиніть фінансування Росії, яке вона використовує для вбивства українців. Це просто неможливо. Потрібне ембарго на російські нафту і газ. І це однозначно слід запроваджувати вже сьогодні. Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю", - закликав Порошенко.



Він наголосив, що жодна країна світу не може диктувати свою волю і визначити майбутнє іншої суверенної країни.



"Одна країна не може силою змінювати кордони іншої країни. Адже це є надзвичайно загрозливим прецедентом. Як і важливим є принцип щодо того, що одна країна не може накладати право вето на майбутнє іншої країни. Чи це про членство в НАТО, чи про будь-яке інше майбутнє, членство в ЄС, все це питання для вирішення українським народом і державами-членами Європейського Союзу", - говорить Порошенко.



"Приміром, сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску - від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Давайте не надавати жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо", - застерігає Порошенко.



"Перспектива членства України в ЄС та надання статусу кандидата на членство в ЄС для України - це те, що справді треба Україні", - переконаний Петро Порошенко.



Як відомо, Петро Порошенко запропонував західним партнерам план для досягнення миру в Україні. Він включає в себе розгортання програми ленд-лізу, надання засобів протиповітряної оборони та літаків для контролю над небом, нафтове ембарго проти Росії, розробку плану відбудови України та прискорення євроінтеграції.

