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Головна війна з Росією Порошенко зустрівся з бійцями батальйону тероборони, створеного активістами "Євросолідарності" та ветеранами війни проти Росії

Порошенко зустрівся з бійцями батальйону тероборони, створеного активістами "Євросолідарності" та ветеранами війни проти Росії

24 лютого, 2022 четвер
17:51
війна з Росією Порошенко

Петро Порошенко зустрівся з бійцями батальйону територіальної оборони, створеному з активістів партії "Європейська Солідарність" та ветеранів російсько-української війни, членів ГО "Res_Publika. Брати По Зброї", які знову стали на захист держави

Про це передає пресслужба "Європейської Солідарності".

П’ятий президент повідомив, що його команда зараз займається необхідним забезпеченням для захисників України. 

"Наголошую, що ті панічні настрої, які розповсюджувалися, що за дві години буде зданий Київ, що за 10 годин буде здана Україна – для цього немає ніяких підстав. Ми на сьогоднішній день здатні дати відсіч диверсійним і десентаним операціям, які плануються загарбником Путіним", - зазначає Порошенко. 

"Для нас ключова задача протриматися два тижні. І коли кажуть, що тут на повному ходу по дорогам рухаються російські танки, я наголошую, вони намагаються зараз йти дуже обережно. Бо очікують відсічі від українців", – зауважує Петро Порошенко. 

"Я сьогодні зустрічався із Зеленським, я наголосив на тому, щоб підрозділи територіальної оборони в найкоротший термін були забезпечені засобами захисту, зброєю, причому не лише стрілецькою, а зброєю протитанковою, і, можливо, ПЗРК. Ми зробили все можливе, щоб запезпечити засобами зв’язку, щоб було і речове забезпечення, і медичне, і паливно-мастильні матеріали, і автомобілі, і все, що необхідне для підвищення ефективності дій підрозділів територіальної оборони. Щоб збільшити ту ціну, яку заплатить кожен росіянин, який за наказом Путіна прийшов до нас вбивати українців", – говорить Порошенко.

"Ні в кого не здригнеться рука, коли треба буде натиснути на гачок, коли бачиш перед собою загарбника, коли ми захищаємо українських дітей, українських жінок і Українську державу. П’ять років, з 2014-2019, ми тримали фронт. І зараз ми будемо демонструвати єдність нації. Мені байдуже, хто за кого голосував. Зараз мені важливо, щоби всі проголосували за Україну. І тому я тут сьогодні для того, щоби подякувати, що ви не залишаєтесь байдужими", – наголошує Порошенко. 

"Ми мали дуже мало часу, але зробили все, щоб ми мали захищені позиції, на яких буде розташований батальйон для протидії російським загарбникам", – резюмує Порошенко. 

 


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Росія
ЄС
РФ
війна
Європейська солідарність
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