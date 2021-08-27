Поширення списків боржників за компослуги є порушенням закону, - Офіс омбудсмена

Про це йдеться на сайті Офісі омбудсмена.

"Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними. ... розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Відтак, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з рішенням Конституційного суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом.

Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк заявив, що практика відключення споживача від надання компослуги за те, що він за неї не платить, є правильною, проте також це є простором для зловживання.

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