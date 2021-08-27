Поширення списків боржників за компослуги є порушенням закону, - Офіс омбудсмена
В Офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини заявили, що оприлюднення постачальниками житлово-комунальних послуг та балансоутримувачами будинків списків боржників порушує чинне законодавство
Про це йдеться на сайті Офісі омбудсмена.
"Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними. ... розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Відтак, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно з рішенням Конституційного суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом.
- Нагадаємо, виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк заявив, що практика відключення споживача від надання компослуги за те, що він за неї не платить, є правильною, проте також це є простором для зловживання.
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