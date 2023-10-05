Постачає техніку та озброєння для атак по Україні: СБУ повідомила про підозру гендиректору російського "Ростеху" Чемезову

Про це інформує пресслужба СБУ.

"За наявними даними, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього радянського союзу. Завдяки такій наближеності до очільника кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів, які постачають РФ для ведення війни проти України. Зокрема йдеться про концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація": вони постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

Крім того, СБУ задокументувала передачу російській армії гуртових партій:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

Тож СБУ повідомила Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

"Оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - додали у відомстві.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.