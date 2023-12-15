"Постійно конфліктував з головою села та іншими депутатами": журналіст про ймовірні причини підриву гранати на Закарпатті

Про це розповів керівник новинного порталу Mukachevo.net Юрій Дзямулич в етері Еспресо.

"Мотивацію ніхто не може назвати, чому це відбулося, звідки гранати - поки що наразі ніхто цього не розповідає. Депутати з якими я спілкувався, з людьми, які були безпосередньо в залі, то вони не розуміють, як це взагалі відбулося, всі у шоковому стані. Але вже в селі стало зрозуміло, що він депутат-активіст і конфліктував з сільським головою, взагалі в нього постійно були конфліктні ситуації. Потім уже передивившись його Facebook-сторінку, то там так само у нього постійно якісь звернення, дописи про те, що відбувається в сільській громаді. Можна зробити висновок, що він конфліктний", - наголосив Дзямулич.

За його даними, депутат, який підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільської ради, був нібито адекватним, нормальним чоловіком і ніхто б не подумав, що таке може відбутися.

На запитання щодо того, чи міг виникнути конфлікті між депутатом і сільським головою під час розгляду бюджету на наступний рік, очільник порталу сказав: "Те, що сьогодні приймався бюджет, то це одне, але, я кажу, він до цього постійно конфліктував з будь-яких інших питань з головою та іншими депутатами".

Як стало відомо, що Сергія Батрина мали сьогодні обирати секретарем сільської ради, але цього рішення не внесли в порядок денний: "Може цей як раз і було причиною його дій".

Що відомо про підривника

Журналіст і депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі зазначив, що за його інформацією, підривник – депутат Керецьківської сільської ради від партії "Слуга Народу" (12 вересня 1969 р.н.), який мешкає в селі Кушниця.

"На сесії сільради розглядалися питання щодо прийняття бюджету на 2024 рік", – написав Глагола.

За даними низки ЗМІ, зокрема, УП, Суспільного, РБК, гранати підірвав "слуга" Сергій Батрин.

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