Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів
У Києві загорілася майстерня з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Виклик про пожежу надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в місті Києві о 13:45. Після прибуття пожежників було встановлено, що загорання сталося в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, із розповсюдженням на покрівлю. О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 14:45 – пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає КМДА, пошкоджень зазнали троє людей. Двоє осіб надихались чадного газу, а один вистрибнув із вікна. У останнього підозрюютьперелом.
Про наслідки пожежі для будівлі поки невідомо, рятувальники проводять розвідку.
Також під час роботи репортерів на місці події стався конфлікт між священниками та журналістами.
Телеканал "Магнолія-ТВ" заявив про те, що на їхніх журналістів напали настоятель Лаври та його священики.
"Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській лаврі намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам Магнолії-ТВ. Він наказав вдарити репортера по голові, а один із священників напав на журналіста і забрав у нього телефон", - написали співробітники каналу.
Вони також опублікували відео нападу.
За фактом перешкоджання журналістській діяльності відкрили кримінальне провадження.
"Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.
За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", - повідомила Поліція Києва.
Стаття передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів, або арешт строком до шести місяців, або ж обмеження волі до трьох років.
У поліції додають, що усі обставини інциденту поки не відомі.
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