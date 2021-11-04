Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Виклик про пожежу надійшов до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в місті Києві о 13:45. Після прибуття пожежників було встановлено, що загорання сталося в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, із розповсюдженням на покрівлю. О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 14:45 – пожежу ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає КМДА, пошкоджень зазнали троє людей. Двоє осіб надихались чадного газу, а один вистрибнув із вікна. У останнього підозрюютьперелом.

Про наслідки пожежі для будівлі поки невідомо, рятувальники проводять розвідку.



Також під час роботи репортерів на місці події стався конфлікт між священниками та журналістами.

Телеканал "Магнолія-ТВ" заявив про те, що на їхніх журналістів напали настоятель Лаври та його священики.

"Під час зйомки сюжету про пожежу у Києво-Печерській лаврі намісник монастиря Павло перешкоджав журналістам Магнолії-ТВ. Він наказав вдарити репортера по голові, а один із священників напав на журналіста і забрав у нього телефон", - написали співробітники каналу.



Вони також опублікували відео нападу.

