Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисник зі спільниками працювали під виглядом детективів. Фігуранти стежили за людьми, зливали їхні персональні дані та продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних.

Слідство встановило, що організатор - колишній співробітник одного з органів силового блоку.

"Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані громадян, у тому числі інформацію із закритих інформаційних систем правоохоронних органів. До "повного пакета", крім паспортних даних громадян України, додавали інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень, а також інформацію про потрапляння у поле зору правоохоронних органів", - пише пресслужба.

Правоохоронці затримали керівника "детективного агентства" і його спільника – чинного поліціянта, під час отримання грошей за нове замовлення.

Під час обшуків виявлено телефони, комп'ютери, технічні засоби негласного отримання інформації та банківські картки.

Зловмисникам повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії.

Фото: Служба безпеки України